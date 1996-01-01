Ужинотерапия

Оказывается, чтобы сделать свою семью счастливой, надо приложить совсем немного усилий - как минимум 5 раз в неделю собираться всем вместе, чтобы поужинать. И при этом выключать телевизор!

У Лизы и Майка Никкель из Канзаса есть такое правило - каждый вечер за ужином они и трое их детей рассказывают по 2 истории - самое положительное и самое отрицательное событие за день. Слишком сложно? Зато уводит разговор в сторону от банального "как-дела-все-хорошо". - Мы никогда не задаем вопросы, требующие ответа "да" или "нет", - говорит глава семьи, Майк. - Надо построить беседу так, чтобы все захотели высказаться. Сами о том не подозревая, супруги Никель применяют на практике основные рекомендации психолога Барбары Керр из Канзасского университета, на протяжении нескольких лет изучавшей психологию счастливых семей.

Все счастливые семьи счастливы одинаково

Исследование Барбары Керр доказало то, о чем Толстой писал еще 120 лет назад: все счастливые семьи счастливы одинаково. И "одинаковость" эта в следующем: во всех счастливых семьях есть традиция собираться вечером за ужином для общения. Общаться можно на любые темы - обсуждать новости, события за день или поступить так, как делается в семье Никкель. Есть только два условия - такие "посиделки" за ужином, согласно исследованию Мириам Вайнштейн (Miriam Weinstein), психолога и автора книги "Удивительная сила семейных трапез", должны происходить не реже, чем 5 раз в неделю. И телевизор на время ужина лучше выключать! Если вы поглощены сериальными страстями на экране телевизора, разговор "по душам" за ужином никогда не состоится!

Преимущества совместных семейных ужинов огромны, считает Барбара Керр. Во-первых, это помощь детям, овладевающим языком. Им, конечно, надо читать книжки, но с ними надо и разговаривать... а когда еще это делать, как не во время ужина! Во-вторых, такие семейные ужины дают чувство семейной сплоченности. Даже если за ужином обсуждается крайне неприятная ситуация, у членов семьи остается уверенность, что вместе можно преодолеть трудные времена.

У каждого - свой уголок

У счастливых семей есть и другие отличительные особенности. Любопытно, что они не связаны ни с экономическим статусом семьи, ни с положением в обществе, ни с религиозной или этнической принадлежностью членов семьи.

Помимо дел, связанных с заботой о детях, у матери и отца в счастливых семьях обязательно есть свои собственные увлечения. Так, в семье Никкель, Майк иногда ходит играть в футбол с друзьями. И Лиза считает, что "детям идет только на пользу, если они видят, что родители не отказываются ради них от своих интересов".

У каждого члена счастливой семьи в доме есть свой уголок, где можно побыть в одиночестве. И есть место, где семья традиционно собирается вместе - чаще всего это кухня.

В счастливой семье очень мало жестких правил поведения. И чем меньше, тем лучше! "В несчастных семьях правило изобретается для любого пустяка", - считает Керр.

Оба родителя в счастливой семье работают - неважно, в офисе или дома. Детям позволяется брать на себя ответственность - особенно за пределами дома. Даже в подростковом возрасте они зачастую путешествуют в одиночку.

Ну и, конечно, в счастливой семье, как и в любой другой, не обходится без конфликтов, но все члены семьи уверены - какой бы силы этот конфликт ни был, семья не развалится!