Боязнь ЕГЭ

Нам звонили, приходили в редакцию, писали бумажные и электронные письма, завязалась дискуссия на форуме ZRPRESS.RU...

Увы, говорить о наличии полярных мнений на эту тему практически не приходится - если у ЕГЭ и есть защитники, то их голоса просто тонут в хоре противников нововведения. Сегодня мы решили познакомить читателей с несколькими наиболее характерными и любопытными высказываниями о ЕГЭ, которые мы собрали за прошедшую неделю. Естественно, мы немного редактировали текст, отбрасывали откровенные ругательства и уж слишком радикальные мнения, так сказать, на грани нарушения закона.

Lana:

- Это не экзамен, а поле чудес, на котором нужно что-то угадать. Поэтому и знания нынешних выпускников очень отличаются от знаний выпускников прежних лет.

Ната:

- Это форменное безобразие, наши дети разучились говорить, сплошные тесты, родители занимаются с детьми дома, учителя этими тестами устроили себе лафу, сдирают вопросы из справочников, которых навалом в книжном, и сидят, свои зады парят на уроках. А дети в угадай мелодию играют, а когда просишь о чем-то рассказать, только бекать и мекать могут! Этот экзамен лет через пять, а может и раньше, так же будут покупать, как аттестаты и медали, главное - найти сейчас лазейку, просто учителя еще не определились, как и сколько брать будут. У нас знания, которые нам дали 20 лет назад учителя в школе, без всяких тестов и ЕГЭ до сих пор в голове... У тех, кто похоронил наше образование, дети - в Оксфордах, а наши пусть бездарями вырастают?

Sveta:

- ЕГЭ - это независимая оценка знаний, и ничего больше. Вы видели тесты по математике и русскому языку? Чтобы получить троечку, нужно просто чуть-чуть уметь мыслить. Если за 11 лет обучения ученик ничему и не научился, стоит ли идти учиться в вуз?

Zampolit:

- Друзья, учителя, конечно, сволочи, как и многие из нас. Каждый на своем месте что-то хапает и от чего-то отлынивает. Поэтому давайте не будем их выделять в особый класс "мегаподонков". Когда тебе платят 5-6 тыс., да и то с выслугой лет, трудно оставаться порядочным человеком. Ну, а насчет ЕГЭ понятно, для чего это задумано, - стране нужно побольше бессловесного быдла, которое не спрашивает, почему ему платят копейки, когда депутаты в кризис выехали отдыхать за границу на зимних каникулах.

Без подписи:

- Покажи мне учителя, который получает 5-6 тыс.!!! Может быть, в деревнях и получают такие деньги. Классный руководитель в школе моей дочери получает 19 тыс., для нашего городка это очень хорошая зарплата, так вот, родители жалуются директору, что она не учит детей, а просто часы отрабатывает. Классная говорит родителям: "Мне ваши дети не нужны, а уроки учите дома". Ну как после этого её назвать порядочным человеком?

Zamoilit:

- Увы, городских школ позорная зарплата учителей тоже касается. Все зависит от того, сколько учитель себе нахапает часов. Возможно, у кого-то доходит до 19 тыс. Я знаю директора, который получает десятку, и на это место не могли полгода (!) найти человека. Привезли из Арсеньева. А в школе, где учится мой ребенок, уволилась учитель английского, так как не могла "пробить" при всех подработках уровень в 6-7 тыс. рублей. Теперь нашли бабулю, которая получает пенсию + з/п и учит детишек живой английской речи - "Ай лив ин зе Юэсэсса", и так далее.

USSR:

- КПРФ в Москве устраивала против ЕГЭ акции протеста. Но толку "ноль", пока основные противники ЕГЭ сидят по кухням и там причитают. Во Франции недовольные реформой студенты вышли на улицы и устроили "акт гражданского неповиновения"... СОВЕТСКАЯ система образования - единственная в мире УВАЖАЕМАЯ мировым сообществом, разваливается. Как вы думаете: почему и кем?

Сергей К.:

- Странная статья. Вроде приведены нормальные доводы, но вывод из них делается противоположный: что ЕГЭ зло, что бедные наши дети и т.п. У вас установка что ли - о ЕГЭ только плохое? Чего родители боятся? Что нельзя репетитору проплатить? Что нельзя купить в вузе заранее гарантированное место будущего юриста или экономиста? Но ведь сказали же, что мест хватит на всех, еще и останутся... Бояться надо, что в российскую армию заберут, да и то это только мальчикам грозит. Сэкономленными на репетиторах деньгами можно будет откупиться от военкомата.

Гость:

- ЕГЭ бьет по беззащитным детям, которым довелось учиться в период полной разрухи нашего образования и социальной сферы в целом. Как можно спрашивать ЕГЭ с пацана, у которого в школе учителя математики не было три года? А родители вынуждены пахать даже за гроши так, что на ребенка вообще не остается никакого времени? А ему институтскую программу по математике - на, д...л, решай! Понятно, что надо начинать введение ЕГЭ с подготовки учителей: вот вам новая программа, не учите детей размышлять, а учите в нужном месте ставить крестик. А уже лет через 10-15 можно спрашивать и с детей.

Николай Н., ученик:

- ЕГЭ можно назвать справедливым экзаменом. Я считаю, такой вид экзамена объективно проверит знания ученика.

Нелли В., учитель:

- Когда форма сдачи экзамена единственная, это не дает возможности раскрыться способностям детей. ЕГЭ должен быть альтернативным экзаменом. Для одного ученика удачной формой сдачи может быть тестирование, для другого - разработка и защита проектов (в том числе групповых), а для третьего сочинение... К тому же нельзя приравнять общеобразовательные школы к гимназиям и лицеям с их профилирующими классами. И разве могут дети-"гуманитарии" и дети-"технари" решать одинаковые задачи?

Валентина Г., учитель:

- Дети психологически не настроены на экзамен. Эта процедура будет проходить в другой школе. Ребята окажутся в незнакомой обстановке с чужими учителями и учениками. Все это может вызвать сильные волнения, что негативно повлияет на результат экзамена.

Вера У., учитель:

- В школе дается слишком мало часов для подготовки к ЕГЭ. Программы, проходимой по учебникам, недостаточно для успешной его сдачи.