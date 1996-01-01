Во Владивостоке отметят 20-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана

15 февраля в России отмечают 20-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Ряд мероприятий, посвященных этой дате, пройдет во Владивостоке в эти дни, сообщает РИА PrimaMedia.

13 февраля в 15.00 сотрудники и ветераны органов и подразделений внутренних дел края - участники боевых действий в Афганистане, примут участие в торжественном собрании и праздничном концерте, которые состоятся в Центре детского творчества г. Владивостока.