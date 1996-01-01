Ваш личный антикризисный рецепт (опрос "ЗР")

Что американцу кризис, то русскому - экстрим! Наш человек даже во время мировых катаклизмов придерживается принципа: клин клином вышибают...

Когда кто-либо за рюмкой чая начинает с жаром обсуждать последствия глобального экономического кризиса в масштабах всей страны, мне становится откровенно скучно. Зачем говорить о проблеме, касательно которой не способен принять ни одного решения? Все равно, верного или не верного. Мир состоит не только из денег, производственных показателей и фондовых индексов. Часто наши жизненные радости идут с кризисом параллельными дорогами, не пересекаясь. "Золотой Рог" спросил жителей Владивостока: а каков ваш личный антикризисный рецепт?

Слава ПОЛЯРНЫЙ, менеджер, турист:

- На выходных ходил с друзьями на Пидан. Когда бежишь в горку вприпрыжку, сердце тукает и понимаешь, что ты - живее всех живых. Вспотеешь на подъеме, замерзнешь как собака на вершине, а потом выпьешь горячего чаю. Улавливаете? А между субботой и воскресеньем еще баня состоялась, в Анисимовке. Выходишь из парилки на мороз и обтираешься снегом. А сверху полная луна висит! Вы способны в такой момент вспомнить о финансовом кризисе?

Александр КОЛЬЦОВ, бизнесмен, альпинист:

- В субботу был за старшего в группе начинающих и продолжающих альпинистов. Совсем "зеленым" объяснял, как правильно загружать ледоруб и втыкать в ледовую стену "кошки" и много еще чего из премудростей, которые им потом пригодятся в настоящих горах. Ребята собираются в альплагерь "Баджал", так что тренируются по полной программе. А мне приятно научить их чему-то полезному.

Валентин, студент:

- А мне нравится машину водить! Например, видишь, что у товарища впереди в идущем джипе вот-вот слетит с крыши плохо укрепленный сноуборд. И понимаешь, что доска может влететь в лобовое стекло твоей машины или следующей. Сигналишь - не видит и не слышит, пытаешься обогнать, а он думает, что ты его на понт берешь, и прибавляет газу. Вытаскиваешь мобильник, дозваниваешься до шумахера, и, пока он багажник укладывает, быстро рулишь к кафе. Потому что у товарища в машине еще четыре голодных товарища, а в очереди стоять не хочется. Повезло!

Евгений ТЕН, менеджер:

- Ну что сказать, мне, конечно, отдыхать нравится. После того, как погонял организм как следует. Тут дело даже не в соревнованиях как таковых. Просто, пока что-то делаешь вместе с приятными тебе людьми, время проходит незаметно и с пользой для дела.

Анатолий АНДРЕЕВ, бизнесмен:

- С вечера укладываюсь, гружу машину лыжами, продуктами и т.д., утром подбираю друзей, и мы едем в лес, или на гору, или к морю. По настроению. Еще хорошо с собой фотоаппарат захватить. А когда народ до определенной кондиции доходит - главное подкрадываться незаметно. Потом будет что обсудить, над чем повеселиться. Как-то знакомый не без гордости показывал снимки своей студенческой жизни. Одна и та же комната, один и тот же стол. Меняются только закуски и лица. Такая история точно не для меня, пока есть руки-ноги и позволяет здоровье, надо ходить-бродить по свету. Чтобы потом не было больно и обидно. Под пальмами и в шезлонге Новый год будем на пенсии встречать.

Нелли МЫШАЛОВА, сотрудник УВД:

- Прошлый год был тяжелым, а прогнозы на этот неутешительные. Так что я решила устроить себе праздник и вместе с сыном на Новый год поехала на горнолыжную базу. В Китай. И по-китайски я не говорю, и на лыжах никогда не стояла, но.. Весной прошлого года первый раз сплавилась по Кеме, понравилось. И я поняла, что начинать жизнь сначала никогда не поздно!

Елена ШКРЯБИНА, преподаватель:

- В ми-ре есть много интересного и занимательного. Тут главное любовь к жизни. Ну, и моральный дух. Если любишь жить, то научиться ощущать вкус жизни не так уж и трудно. В любой ситуации. Кризис, не кризис..

Игорь Веселок, менеджер:

- Мне нравится узнавать себя и людей, а для этого как раз подходят сложные жизненные обстоятельства. Например, если у кого-нибудь случилась депрессия - хорошо взять зимний спальник и устроить ночевку под кедром. Когда утром физиономия оттает, самое время вспомнить анекдот про то, как мужик пришел к психотерапевту, а тот ему посоветовал купить козла.

Елена УВАРОВА, психолог:

- Из последних счастливых моментов: ночуем с командой товарищей в лесном домике. В комнате двухъярусные палати, парни как-то долго себя утрамбовывают на ночевку на нижней полке. Вдруг кто-то с размаху бьется в "потолок", то есть об верхнюю койку. Я кричу: "В1. Промазал!". Вроде игры в "Морской бой". Забавно? Вот из таких параллельных кризису моментов жизнь и состоит.

Максим ПАК, предприниматель:

- Знаете, когда несешься на приличной скорости на сноуборде, то мир вокруг как бы растворяется. Существуют только ты, склон и скорость. И от малейшего движения тела ситуация меняется, доска становится послушной или неуправляемой. Это приятно. Понимать, что все зависит только от тебя. Это ощущение я потом стараюсь сохранить в "миру", то есть в повседневной жизни.