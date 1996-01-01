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Первая жертва моста или личная драма?
Прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту исчезновения главного инженера компании, строящей мост на о. Русский.
5 февраля 2008 г. в УВД по Первомайскому району г. Владивостока поступило заявление об исчезновении заместителя главного инженера ООО "СК "Мост-Восток" Вячеслава ПОЛЯНСКИХ.
ООО "СК "Мост-Восток" является субподрядной организацией ОАО "УСК Мост", выполняет работы по сооружению опор моста на остров Русский через пролив Босфор Восточный (строительный участок на полуострове Назимова).
Как сообщает пресс-служба "СК Мост" Ночь с 4 на 5 февраля Полянских провел на строительном участке, где в круглосуточном режиме ведутся работы по бетонированию опор. Коллеги забеспокоились после того, как 5 февраля заместитель главного инженера не вышел на смену, а его сотовый телефон находился вне зоны доступа. В жилом модуле была обнаружена записка, написанная Вячеславом Полянских. Содержание записки носит личный характер, в ней Полянских просит прощения у жены и дочери.
Между тем некоторые СМИ уже поспешили заявить о том, что Полянских, якобы, покончил с собой из-за нежелания мирится с грубыми нарушениями технологического процесса при строительстве мосте. И даже приводился текс записки, в которой он, дескать, отказывался брать на себя ответственность за то, что будет, когда мост начнут эксплуатировать. Однако официальные лица такую информацию уже назвали откровенной провокацией и желанием погреть руки на личной трагедии.
По факту исчезновения заместителя главного инженера прокуратурой возбуждено уголовное дело, ведутся поиски пропавшего. Несмотря на усилия, предпринимаемые органами внутренних дел и службой безопасности ООО "СК "МОСТ-ВОСТОК", поиски пока не дали результатов, и местонахождение Вячеслава Полянских остается неизвестным.
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