Какой такой кризис?!

Британская научная станция "Ротера" предлагает людям, желающим укрыться от финансового кризиса, работу в единственной части света, не имеющей банков, - в Антарктике.

Антарктическое управление Великобритании предлагает работу сроком 2,5 года, сообщает агентство "Рейтер". По словам 24-летней помощницы морского биолога из ЮАР Терри СОУСТЕР, которая прибыла на станцию в конце 2008 года, "экономика повсюду катится псу под хвост, и сейчас самое время скрыться от кризиса куда подальше". Годовая зарплата на "Ротере" составляет не менее 20 тыс. фунтов стерлингов, включая расходы на питание и проживание.

Налоговая ставка для выходцев из Великобритании не будет превышать 7% в том случае, если человек проведет за пределами Соединенного королевства не менее года. "У меня будет первоначальный взнос за дом, когда я вернусь на родину. Надеюсь, что цены на жилье за время моего пребывания на базе станут более доступными", - говорит австралийка Мелисса ЛЭНГРИДЖ.

Летом на станции работают порядка 100 человек, зимой - 20. В качестве развлечений база может предложить бесплатный доступ в Интернет, компьютеры, доску для игры в дартс, стол для игры в бильярд и коллекцию кинофильмов. Большинство работников станции не состоят в браке.