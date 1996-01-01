Тайге кризис... по душе

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Похоже, что мировой финансовый кризис, включивший в число своих жертв среди прочих сфер экономики и лесопромышленный комплекс, может спасти от массовых вырубок лесные ресурсы Приморья. Уничтожать ценные породы деревьев для распродажи за границу становится экономически невыгодным: цена на них за рубежом падает, а вывозные пошлины искусственно повышает российское правительство.

Незаконная заготовка древесины на территории Приморского края не может не вызывать беспокойства. По данным оценкам WWF России, браконьерские рубки происходят в объеме от 250 до 500 тыс. кубометров в год. Еще более миллиона кубометров древесины незаконно заготавливается в ходе легальных рубок. В стоимостном выражении нелегальной оборот древесины в Приморье по некоторым оценкам достигает в год более $150 млн. Вырубка крупномерного дуба и ясеня в Приморье за последние десять лет шла темпами, опережающими естественное возобновление. По мнению ученых, истощительная заготовка твердолиственной древесины уже через несколько лет может привести к необратимым качественным изменениям древостоя приморских кедрово-широколиственных и долинных ильмово-ясеневых лесов, что повлечет за собой изменение гидрологического режима местных водоемов, деструкцию почв и ухудшение климата.

Напомним, с 1 января этого года должен был наступить третий этап повышения пошлин на экспорт отечественного круглого леса - в соответствии с постановлением правительства. Пошлины должны были составить 80%, но не менее 50 евро за кубометр, то есть фактически стать запретительными. Но, идя навстречу просьбам западных лидеров пожалеть европейский леспром и не задирать цены на российский лес в условиях и без того усугубляющейся стагнации производства, премьер Владимир ПУТИН согласился отсрочить введение запретительных пошлин. 24 декабря минувшего года вышло Постановление Правительства РФ № 982 "О ставках вывозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов лесоматериалов, вывозимых с территории РФ".

Документ вступил в силу 1 января и отложил введение 80% вывозных пошлин до 1 января 2010 г., но под эту отсрочку твердолиственные породы деревьев, считающиеся наиболее ценными, не попадают. Пошлина на них фактически достигла запретительного размера - не менее 100 евро за куб.

"И это обстоятельство не может нас не радовать, - заявил в беседе с корр. "ЗР" заместитель генерального директора ЗАО "Лес-Экспорт" Вячеслав БАЛАНДИН, - потому что приморские твердолиственные породы - дуб и ясень - до последнего времени подвергались самой настоящей охоте со стороны нелегальных лесозаготовителей, которые всеми правдами и неправдами сбывали его в соседние Китай и Японию. Теперь же, чтобы покрыть все затраты на заготовку, вывозку и уплату таможенных пошлин, твердолиственные породы придется продавать за рубежом по цене $300-350 за 1 кубометр. А там едва ли найдутся охотники покупать по таким расценкам. Но если бы отсрочка коснулась и дуба с ясенем, то за оставшийся год браконьеры в жажде наживы вырубили бы последние запасы этого лесного сырья, действуя по принципу: после повышения пошлин хоть потоп. А нынешняя слабая система лесоохраны в регионе вряд ли бы смогла воспрепятствовать этому хищническому истреблению. К тому же в крае в соответствии с принятым и утвержденным лесным планом должно развиваться в числе прочего производство паркетной доски. А сырьем для нее как раз и являются ясень и дуб. Так что вполне пригодятся они на внутреннем рынке".

Впрочем, развитие деревопереработки на местах, чего и добивалось правительство вводом запретительных пошлин на необработанную древесину, пока не спешит явить себя во всей красе - по причине все того же финансового кризиса. Средства для развития производства раньше можно было изыскать в виде банковских кредитов и продажи за рубеж необработанной хвойной древесины (менее ценной, чем твердолиственная, и сохранившей прошлогодние пошлинные ставки - 25% таможенной стоимости, но не менее 15 евро за куб). Но сегодня банки кредиты дают неохотно и под невыгодные условия, а спрос на древесину на рынках Америки, Европы и Азии стремительно падает из-за массового сворачивания производств. И в этих условиях даже 25%-е пошлины на хвою, по мнению экспертов, уже можно считать запретительными.