Сахалинцы рулят "вправо"!

Сахалинские депутаты нашли в себе смелость поддержать обращение своих коллег из Приморья к президенту МЕДВЕДЕВУ и премьер-минстру ПУТИНУ по поводу резкого роста ввозных пошлин на подержанные иномарки. Законодатели просят приостановить действие соответствующего постановления правительства, а также не вводить ограничения на ввоз иномарок, которым более пяти лет.

"Данные решения правительства могут подорвать экономическое благополучие Приморского края и оставить безработными большое число приморцев, и, следовательно, дать толчок очередному оттоку жителей из Дальневосточного региона", - цитирует "Интерфакс" заявление депутатов.

Другое обращение приморских депутатов адресовано Госдуме, в нем законодатели просят не принимать поправки, предложенные к внесению в федеральное законодательство, которые прямо или косвенно запретят эксплуатацию и ввоз автомобилей с правым рулем.

"Учитывая особую социальную значимость этих вопросов и для Сахалинской области, члены комитета по экономическому развитию Сахалинской облдумы поддержали оба обращения приморских коллег. О своем решении они известили ЗС Приморского края", - сказал собеседник агентства.