Жители и чиновники Владивостока составят рейтинг управляющих компаний

Во Владивостоке работу всех управляющих компаний ежемесячно будут оценивать сотрудники администрации города и жители краевого центра, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Разработаны и утверждены все необходимые показатели, из которых будет формироваться рейтинг. Учитываться будет все, начиная от жалоб горожан, поступающих в администрацию Владивостока на организации, и заканчивая опытом работы компаний в сфере обслуживания многоквартирных домов, либо в сфере строительства и ремонта зданий. В дальнейшем при необходимости перечень показателей, необходимых для оценки работы УК, будет пополняться. Свои предложения по совершенствованию технологии формирования рейтинга могут сделать и жители города. Все данные, необходимые для составления ежемесячного рейтинга, управляющие компании города должны будут предоставлять в администрацию Владивостока не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным. Итоги первого месяца года практически подведены и на днях будут представлены горожанам, сообщает городская пресс-служба.