Не кричите напрасно "Пожар!"...

В воскресенье во Владивостоке на площади у памятника Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке состоялось некое собрание граждан краевого центра. Сбор был посвящен отклику на призыв "Молодой гвардии" помочь премьеру ПУТИНУ в реализации реформ, в том числе и в сфере отечественного автомобилестроения.

Приморские активисты раздавали прохожим предложения по модернизации "Жигулей" и конверты с адресом премьера. В сущности - на здоровье. Хотя все это дело вполне можно было организовать частным порядком, не мобилизуя в очередной раз милицию Владивостока, которая им ничего плохого не сделала ни до, ни во время, ни после драматических событий ушедшего декабря.

Милиция, которая не знает ни сна, ни отдыха уже второй месяц, с Интернетом, оповещавшим об акции, оказалась знакома и прибыла на площадь в сопровождении автозаков, нарядов и крупных чинов. Между тем сборщики писем отвязно цеплялись к усталым полковникам, явно рассчитывая на скандал и сиюминутную популярность. К чести милиции, офицеры, численно превосходящие силы "противника" раза в три, терпеливо слушали предложения по усовершенствованию отечественных легковушек, но пальцем никого не трогали. На том и разошлись. Активисты - довольные собой, милиция - с потерянным выходным.

На мутной кризисной волне всплыла вдруг с общественного дна и публика, никогда не имевшая к политике никакого отношения - ни по образованию, ни по мировоззрению, ни по социальной культуре. Без целей, без мотивов, с гнилыми зубами, неопрятными волосами и в грязной обуви. Обидно, что начинающие политики ищут опору и в этой среде.

Акция была заявлена как антиправительственная. Зеваки потянулись. Сторонники антикризисных якобы мер правительства со своей стороны тоже сил не жалеют, выводя на площади бюджетную публику.

Но ведь что может получиться! Как известно, если часто кричать "Караул!!! Пожар!!!" и собирать народ с баграми, ведрами и транспарантами, то может случиться, что, когда вдруг грянет истинный пожар, никто не поверит. И все сгорим к едрене фене - правые, левые и зеваки.