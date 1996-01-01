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Неизлечимая болезнь
Честно говоря, я пока не встречался с врачами, после визита к которым скачет давление, а глаз заходится в нервном тике. И думается, что дело не в феноменальном везении, а в том, что порядочных людей в этой сфере деятельности все-таки хватает. Не хочу никого оправдывать, но уверен, что основную лепту по превращению последователей славного Гиппократа в бесчувственных мясников вносят те условия, в которых люди в белых халатах вынуждены работать. И не только они.
Напомню, что с декабря прошлого года в бюджетной сфере заработала новая система оплаты труда. Отныне, заявили разработчики спасительной системы, зарплата бюджетников должна складываться из трех частей: первая - оклад, зависящий в основном от должности; вторая - всякого рода компенсации за переработку, вредность и проч.; третья - некие стимулирующие выплаты, уровень которых зависит от воли вашего начальника. Новая схема начисления сулила повышение зарплат аж на 30%, если, конечно, вы хороший работник. Еще до внедрения новой системы начали раздаваться занудные голоса "дежурных скептиков": а как эта схема будет работать, если... Этих самых "если" набралось великое множество. "Не боитесь ли блата и приписок", - спрашивали ответственных товарищей. "Ну что вы! - отвечали товарищи. - Все под контролем". И вот настало время подвести первые итоги.
Не будем ничего выдумывать, а предоставим слово самим медработникам. Итак, читаем на одном из сайтов: "Замглавврача орала на нас, что плохо работаем, а при новых условиях оплаты вообще ничего не заработаем... Плохая работа заключается в том, что в случае малой нагрузки мы не вписываем в карточки дополнительных пациентов... Нас призывали больше принимать, то есть приписывать, больных. Не забывать при этом их поголовно направлять на УЗИ и анализы крови и мочи... Посещения больных, пришедших на прием в первый раз, рекомендовали записывать как вызовы на дом... Также сотрудникам посоветовали при медосмотре в школе У КАЖДОГО РЕБЕНКА НАХОДИТЬ КАКОЕ-НИБУДЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ, так как страховщики за здоровых детей не платят... Если придраться будет не к чему, то пишите - аллергический ринит...".
Самое любопытное в том, что никакого повышения зарплат в массовом порядке у медиков не произошло. Читаю на другом сайте уже более официальную информацию:
"В Москве прошли общественные слушания "Состояние материально-технической базы российского здравоохранения. Кадровое обеспечение здравоохранения России", организованные Общественной палатой. Как заявили участники мероприятия, после перехода на новую схему оплаты труда, начавшую действовать с 1 декабря и предусматривающую 30%-ное повышение зарплаты всем федеральным бюджетникам, положение в ЛПУ только ухудшилось. Новая система позволяет лишь ПОДТЯНУТЬ ДО 1 МРОТ (с 1 января 2009 года он составит 4,33 тыс. руб.) зарплату младшему медперсоналу".
Более того, в ряде случаев врачей заставляют наоборот всячески скрывать истинные диагнозы. Читаем: "Существует приказ не оформлять больным инвалидность - У СТРАНЫ НЕТ ДЕНЕГ. Так, мелкоочаговый инфаркт сейчас оформляется как приступ тяжелой стенокардии. И это уже не инвалидность". Или вот: "На ВТЭК разрешается направлять больных в самом крайнем случае, только если "от них никуда не денешься". Или так: "У меня на участке есть годовалый ребенок с редким тяжелым заболеванием - муковисцидоз. Он должен постоянно получать дорогостоящие препараты. Я выписала ему эти лекарства... Через два часа звонок в поликлинику из городской администрации: "Прекратите безобразие, а то оставите город без денег".
Когда я сказала, что ребенок из малообеспеченной семьи, у него одна мать, чиновник хохотнул: "Пусть ищет богатого спонсора".
Теперь личный опыт на эту тему. Не так давно понадобилась медицинская карта ребенка. Почерк у медиков сами знаете, но все-таки умудряюсь там прочесть... отчеты о посещении врачом моего ребенка на дому в первый месяц. Аж 6 раз. Признаюсь честно, приходили в два раза меньше...
Ну и какие же диагнозы поставить медицине? Даже не мы это делаем, как видите, а сами медики. А диагнозы серьезные, но далеко не новые - очковтирательство, бездушие и конечно же коррупция во всех ее разновидностях. Увы, в нашей стране эта болезнь пока не лечится и страшно запущена.
Возможно, уже пора подумать о хирургическом вмешательстве...
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