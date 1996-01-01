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Во Владивостоке в автобусах на работу некому ездить

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Существенное снижение пассажиропотока испытывают на себе автоперевозчики Владивостока уже более месяца. На большинстве маршрутов, по заверению самих владельцев транспортных компаний, в дневное время автобусы ездят по городу полупустыми. Не спасают даже часы пик.

Ситуацию "ЗР" прокомментировал президент Приморской ассоциации транспортных компаний Игорь КРАВЦОВ. По его словам, причина снижения количества пассажиров прежде всего связана с отменой льгот, которые заменили денежными выплатами. Теперь бывшие льготники на небольшие расстояния предпочитают ходить пешком и экономить деньги для тех же подорожавших продуктов питания. Другая причина, по которой городской общественный транспорт испытывает финансовые трудности, - это массовые сокращения работников, которые прошли на предприятиях Владивостока в конце прошлого года в связи со сложной экономической ситуацией. Теперь у сокращенного персонала нет нужды ездить на работу и обратно, потому что у них ее просто нет.

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