Раут посвятили помощи детям

В Хабаровске состоялся первый в новой истории города светский раут. На событие в одном из самых фешенебельных мест краевого центра - ресторан Royal - попасть смогли только избранные. Организованный имиджевым агентством P.R.Respectable для деловой и светской элиты города светский раут стал сосредоточием всего самого изысканного и роскошного. Самые уважаемые и популярные люди краевой столицы насладились атмосферой непринужденного светского общения, великолепной кухней ресторана и сюрпризами от организаторов - так описал раут сайт "Мой город". Между тем раут проводился во имя благотворительного аукциона для помощи Дому ребенка № 1 г. Хабаровска.