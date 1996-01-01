Доверяют ли хабаровчане антикризисной политике?

Портал MoiGorod.Ru решил узнать у хабаровчан, доверяют ли они антикризисной политике властей. Результаты опроса никого не удивили: лишь чуть более 7% опрошенных доверяют-таки курсу власти. Больше половины жителей краевой столицы, 68%, ответили однозначным и категоричным "нет". 19% респондентов сомневаются и ответили, что не во всем полагаются на действия политиков. Ну а 5% с лишним хабаровчан выбрали по старой традиции свою хату с краю: они этим не интересуются.