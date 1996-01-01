Пиво с видом на Карлов мост

Представители Национального туристического управления Чешской республики 2 февраля провели презентацию туристических продуктов среди туркомпаний Владивостока и края.

Чехия для жителей западных регионов России, особенно приближенных к Садовому кольцу, уже не заграница. А для приморцев перспектива попить пражского пивка очень даже приятная. По словам одного из представителей чешской делегации, свежесть идеи в том, что "если Правительство РФ сдержит свои обещания и будет предоставлять льготные авиабилеты жителям Дальнего Востока, то отдых в Чехии будет приятным и недорогим дополнением к посещению столицы". Вежливые представители местного туристического бизнеса не стали делиться сомнениями о выполнимости обещаний, в конце концов, предлагаемые турпакеты действительно одни из самых недорогих для посещения стран Европы.

Наибольшее число туристов в Чехию приезжает из пограничных государств - Австрии, Словакии, Польши, в основном на выходные, за покупками. Туристы из России тратят деньги охотнее и задерживаются как минимум на неделю. Поэтому, несмотря на ожидаемый спад туристических поездок, Национальное туристическое управление Чешской республики полагает целесообразным тратить деньги на рекламу.