ВГУЭС разрабатывает антикризисную программу

В сегодняшних условиях кризисного дефицита рабочих мест выпускникам вузов приходится особенно сложно - выйдя из стен вузов, им придется конкурировать на рынке труда с профессионалами. Участники недавно прошедшего во ВГУЭС круглого стола "Реализация антикризисных стратегий занятости выпускников вузов Приморского края" обсудили, как помочь молодым не потерять веру в себя.

К разработке антикризисной стратегии, которую намерен осуществлять ВГУЭС, привлечены лучшие силы региона: представители высших учебных заведений, бизнеса и власти края. В работе круглого стола 28 января приняли участие департамент образования и науки Приморского края, Приморское отделение Ассоциации молодых предпринимателей, сеть кадровых агентств "Успех", кадровое агентство "Анкор", ЗАО "ДельтаЛизинг", Приморский филиал ОАО "Дальсвязь". Круглый стол проходил в университетской аудитории, оснащенной видеоконференцсвязью, к обсуждению присоединились и специалисты из Артема, Находки. В результате обсуждений участники круглого стола сформулировали антикризисную программу, в реализации которой будут задействованы вузы, предприниматели и властные структуры.