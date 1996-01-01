Опрос "ЗР" : как вы относитесь к ЕГЭ?

С 1 января 2009 года Единый государственный экзамен (ЕГЭ) окончательно стал единственной формой выпускных школьных экзаменов и одновременно формой вступительных экзаменов в вузы. Русский язык и математику будут сдавать все, а максимальное число экзаменов в форме ЕГЭ может определить сам выпускник.

По мнению Любови ГЛЕБОВОЙ, руководителя Рособрнадзора, "возможность выбрать любое число экзаменов и относительная "безнаказанность" (двойка" по предмету по выбору никак не повлияет на оценку в школьном аттестате и в принципе не лишит выпускника возможности поступать в вуз) могут стимулировать выпускников сдавать большее число экзаменов в формате ЕГЭ, чтобы просто проверить собственные знания". Возникает только вопрос, а много ли таких найдется?

Покажите мне человека, который любит экзамены. В любой форме, особенно в новой. На почве "нелюбви" к ЕГЭ уже возникло общероссийское движение "Школьники всей страны против маразма". У учительского сообщества на этот счет два мнения: одно личное, а второе для отчетности. Некоторым, особо политкорректным, даже удается не кривить душой. Но фотографироваться для опроса они отказываются, поскольку имеют разнарядку из Управления образования о недопустимости разговоров с прессой.

Мария Николаевна, учительница, г. Фокино:

- Есть рекомендации по подготовке учеников к ЕГЭ. В основном по CD и Интернету. Но не у всех наших детей есть дома компьютер, а школа не может всех обеспечить посадочными местами. По этой же причине, интернет-ресурсы доступны немногим. В прошлом году лучший результат по математике был у Арсеньева - 3,8 балла. Устроит ли такой результат учеников и их родителей?

Наталья, мама выпускницы:

- Честно говоря, для меня это головная боль. Дочка ходит на подготовительные курсы по сдаче ЕГЭ, уже определилась с выбором профессии. Учимся при колледже, а колледж при вузе. Но нервов и денег уходит достаточно. Но главное, ей потом потребуется английский язык. Она что, при разговоре с иностранцами будет зачетные галочки показывать? Дима, 11-й класс: - Ну, в случае чего пойду изучать строевую подготовку. Вы только прикиньте: кто получит двойку по ЕГЭ, тому светит двойка в аттестат! В прошлом году, чтобы всем повально "пары" не ставить, приплюсовали один балл. В этом на нас отыграются, плюсовать не будут. Валентина Дмитриевна, педагог на пенсии: - Лет 50 назад, я тогда еще молодой была, был такой порядок: когда экзамены сдаешь, то никто из учителей не помогает. Такой же принцип, как мне представляется, и у ЕГЭ. При таком подходе никто не может "задробить" талантливого ученика ради того, чтобы на его место поступил бездарь, но с богатыми родителями. Если ученик знает - то он знает, и все равно, где он учится, в городе или селе. И у всех будут равные шансы на поступление в вузы. Кстати, ничего плохого в том, чтобы двоечники в ПТУ поступали, нет. Пусть работают. Ксения и Аня, 11-й класс: - Да ужас, не знаний больше, а нервов меньше. Даже отличники валятся на простых вопросах. Для Москвы и для средней школы из деревни один и тот же стандарт. А нам это кто-нибудь преподавал? Тут нам учителя рассказывали, что сами в справочники полезли, боятся. Да наплевать, не сдадим в это году, попробуем еще раз через год. Или этот ЕГЭ сам по себе умрет. В армию нам не идти. Может, демографическую ситуацию улучшим, а? Полина, 9-й класс: - Кошмар какой-то. Экзамен ничего не проверяет, преподы в вузах стонут от сдавших ЕГЭ по математике. А нормальные вузы вообще ЕГЭ за экзамен не считают. Так что равные права поступления в вузы - полная ерунда. Роман, 9 класс: - Выучил и забыл. Я еще понимаю, когда математику по ЕГЭ сдают. Но историю или обществознание. Ну не помню я всех дат, мне удавиться что ли? Кстати, нас толком к ЕГЭ не готовят. Учителя говорят - читать от сюда и до обеда. Владимир, Женя, 11-й класс: - Да это на "угадайку" экзамен, на интуицию. Если случайно написал неправильно, а потом понял, что спорол косяк - твои проблемы. Еще знаки должны быть написаны по шаблону. Допустим, написал единицу не черточкой - все. Ответ неправильный. Антон, Габит, 11-й класс: - Как вам понравится тест по литературе? Кстати, когда на водительские права сдают, то картинки часто просто заучивают. Может, пойти на курсы по тренировке памяти записаться? Кстати, есть свое мнение по поводу ЕГЭ и у председателя Совета Федерации РФ, лидера партии "Справедливая Россия" Сергея МИРОНОВА,сообщает ИА "Росбалт". "Противникам ЕГЭ в его нынешнем виде нужно менять тактику, переходя к правильной осаде этого чиновничьего бастиона, каким стал госэкзамен в виде тестирования", - заявил Миронов. Жалко только не сказал, какая же тактика борьбы с чиновниками и ЕГЭ правильная.