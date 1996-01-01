ЕГЭ подкрался незаметно

Около 40-50% выпускников школ края, по мнению представителей приморских вузов, ЕГЭ в этом году не сдадут...

Единый государственный экзамен, о сверхнеобходимости которого несколько последних лет говорили власти, обрел полноценное очертание. Составлены графики, расписаны предметы, старшеклассников по второму кругу начинают усиленно пичкать знаниями, пытаясь впихнуть в юные головы десятилетнюю (или сколько там) программу.

Напряженность, витающая в школьных коридорах, конечно, чувствуется уже сегодня. Но кажется, что масштаб возможной социальной катастрофы еще не в полной мере осознается детьми и родителями. Возможно, просто потому, что мало кому верится, что власть оказалась способна растоптать мечты и планы сотен тысяч своих сограждан. Как бы то ни было, теперь отступать точно некуда - ЕГЭ спереди, сзади и сбоку!

Платное высшее в прошлом?

Корреспонденту "ЗР" довелось беседовать с ректором одного, не побоюсь этого слова, продвинутого приморского вуза. "Поздравляю, - сказал он, - начиная со следующего года платное высшее образование останется в прошлом". Ну, думаю, если это на полном серьезе, то остается только порадоваться за детей и их родителей. Поступай - не хочу. Ан, нет. Ректор спускает с радужных небес на грешную землю: "По предварительным прикидкам, в приморских вузах этой осенью не хватит детей даже на бюджетные места".

И дело не столько в печальной местной демографии. Ректоры вузов на своих междусобойчиках определили примерное число выпускников приморских школ, которые не сдадут в этом году ЕГЭ. Цифра просто ошеломляет - 40-50%. В прошлом году на выпускных балах свою взрослую жизнь встретили 22,5 тыс. вчерашних школьников. Таким образом, если не произойдет чудо, то около 10 тыс. человек вернутся с экзаменов к своим шокированным мамам и папам ни с чем.

Количество и качество

Отчего такая уверенность в том, что наши дети ЕГЭ не потянут? Приведу пример. В Приморье некая инициативная группа предложила 180 учителям-предметникам инкогнито (то есть на условиях полной анонимности) сдать единый госэкзамен. Из этого количества согласилось лишь 20 человек. Итог получился таким, что его вообще было решено не обнародовать... Так, что цифре в 40-50% еще и радоваться надо.

От себя автор может только добавить, что американская система, с которой этот самый треклятый ЕГЭ и списан, имеет один нюанс. Как-то в далеких 90-х довелось побывать в Сан-Франциско, где улыбчивые американцы выдали все секреты школьно-вузовского учебного процесса. Так вот, тамошние тесты на порядок проще наших и рассчитаны, скорее, на обычных добросовестных учеников, нежели на без пяти минут кандидатов наук.

Другая проблема - качество обучения. Нет нужды говорить, что подавляющее большинство будущих "изгоев" живет в сельской местности. Где-то в школе английский преподает физрук-полиглот, а где-то математику - отставной артиллерист. И это еще полбеды. В некоторых школах учителя просто разбежались в поисках лучшей доли или ушли на пенсию в свои 80 лет и о части предметов школьники слышали только от своих родителей.

Теперь о последствиях

Если кто еще не знает, сообщаем - без сдачи ЕГЭ вас не возьмет ни один вуз страны. Зато таким детишкам, по идее, должны быть рады профтехучилища и прочие колледжи, готовящие пополнение для изрядно поредевшего рабочего класса, ну и родная армия. Я лично выходец из пролетарской среды - мои отец с матерью с гордостью носили имя "рабочий". И получали тогда рабочие не в пример нынешним. Сегодня же генеральный директор одной приморской компании-монополиста, контролируемой государством, только официально получает больше своих рядовых работников в 80 (!!!) раз. И этого даже не стесняется. Так вот, оперативно заполнить недостающее количество пролетариев в нашем Отечестве и призван ЕГЭ (правда, в кризис и рабочие больше не нужны). А все словоблудие о возрождении интеллектуальной элиты и прочем не более чем прикрытие. Дети колхозников соответственно благодаря ЕГЭ должны остаться в родных пенатах - скотники и доярки нам тоже нужны. Есть, конечно, проблема, что разваленная система бывших ПТУ такого аншлага не потянет, да и кто сказал, что таких новоиспеченных работников где-то ждут с распростертыми объятиями? Значит, многих ждет улица. А следом и криминал...

Но вернемся к вузам

Именно их буйный и бесконтрольный рост и стал одним из факторов (и с этим нельзя не согласиться), перевернувшим рынок труда в стране с ног на голову. Миллионы юристов, сотни тысяч экономистов и прочих популярных профессий наштамповали бывшие отраслевые вузы, ставшие к тому же университетами и академиями. Но вот вопрос - а при чем здесь дети? Разве подавляющее число этих самых университетов не государственные вузы? И не столичные госчиновники за приличную мзду подписывали им бумаги на открытие очередной "денежной" специальности? Вот вам конвертик - вот вам любая специальность. Да хоть "кулинар-юрист широкого профиля".

С этим, безусловно, нужно было что-то делать. Но начинать, считаю, все же нужно было с, повторяю, ГОСУДАРСТВЕННЫХ вузов - именно им в первую очередь стоило бы ударить по рукам: с вас 10 юристов, 15 экономистов, 5 социальных работников - и больше ни-ни. И пусть было бы хоть 30 человек на место... Но когда весь "нормальный" мир поставил себе стандарт - всеобщее высшее образование, у нас, как обычно, свой путь. И дело не в специальностях. Просто человек с какой-никакой "вышкой" - это человек другого качества, прежде всего думающий... Выходит, нашей власти такие не нужны.

Жертвы эксперимента

Мы уже не говорим о том, что ЕГЭ напрочь убьет в образовании необходимость размышлять, анализировать, спорить... Главное, угадать с галочками. Творческие дети с гуманитарным складом ума вообще будут выброшены на обочину жизни. Итак, что теперь? Теперь все должны быть гениями. И это несмотря на годы разрухи в педагогике. Средний возраст приморского учителя близок к 60 годам. Из 100 выпускников педвузов в школу сегодня идут работать в среднем лишь восемь (!) человек. Чего нам от них ждать...

И за все это тоже придется отвечать нашим детям. Отныне одним всего лишь за несколько экзаменационных часов суждено стать потенциальным ферзем, а другим - пешками с пожизненной гарантией. И разделит их эффективная штука под названием ЕГЭ. Которой нет дела до детских душ. Которая не прощает волнения на экзамене. Которой все равно: пишете ли вы стихи, любите ли музыку или спорт. Зато она любит галочки. Вот такое нас ждет образование... ради галочки.

P.S. Есть, есть выход! Нас спасет наша родная... коррупция. В стране, где, не скрываясь, продают дипломы (которыми потом щеголяют даже депутаты и чиновники), наверняка возникнет рынок и результатов ЕГЭ. В прошлом "экспериментальном" году, говорят, в столице необходимые бумаги по ЕГЭ тянули на 30 тыс. рублей. Дорого, но все же...