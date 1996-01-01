Война автомиров

Сахалинские депутаты поддержали обращение своих коллег из Приморья к президенту МЕДВЕДЕВУ и премьер-минстру ПУТИНУ по поводу резкого роста ввозных пошлин на подержанные иномарки. Законодатели просят приостановить действие соответствующего постановления правительства, а также не вводить ограничения на ввоз иномарок, которым более пяти лет.

"Данные решения правительства могут подорвать экономическое благополучие Приморского края и оставить безработными большое число приморцев, и, следовательно, дать толчок очередному оттоку жителей из дальневосточного региона", - цитирует "Интерфакс" заявление депутатов.

Другое обращение приморских депутатов адресовано госдуме, в нем законодатели просят не принимать поправки, предложенные к внесению в федеральное законодательство, которые прямо или косвенно запретят эксплуатацию и ввоз автомобилей с правым рулем.

"Учитывая особую социальную значимость этих вопросов и для Сахалинской области, члены комитета по экономическому развитию Сахалинской облдумы поддержали оба обращения приморских коллег. О своем решении они известили ЗакС Приморского края", - сказал собеседник агентства.

Вкупе с экономическим кризисом повышение ввозных пошли на иномарки с 12 января больно ударило по жителям Дальнего Востока. Остановилась торговля на авторынках Приморья, дилерские и судоходные компании стали увольнять сотрудников, многие предприятия полностью сворачивают деятельность.

Фирмы, занимавшиеся доставкой машин, сократили численность персонала практически наполовину: без работы остались около двух тысяч человек. Большая часть судов, которые были задействованы исключительно на доставке автомобилей из Японии в порты Приморья, отправлены на перестой в Республику Корея. Экипажи потеряли работу.

А на днях Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Олег САФОНОВ заявил, что, по его мнению, акции протеста автомобилистов, серия которых прошла во Владивостоке, были инициированы в том числе представителями криминальных структур и чиновниками, причастными к бизнесу по ввозу иномарок в Россию.

"Данный вид бизнеса остается одним из самых криминализированных на Дальнем Востоке. Реализуются схемы контрабандных поставок иномарок, а это значит, что бюджет недополучает денег, а если бюджет недополучает, значит - мы не можем принимать решение о повышении пенсий, пособий и так далее. За этими митингами и манифестациями, по данным правоохранительных органов, в том числе стоит криминалитет и чиновники-коррупционеры", - сказал Сафонов.

Между тем, отметил полпред, есть и добросовестные предприниматели, занятые в этой сфере. О.Сафонов выразил уверенность, что в рамках федеральных и региональных программ по поддержке малого и среднего бизнеса "ситуация у них выправится".

"В конце концов, в регионе реализуется масса инвестиционных проектов, и люди, которые занимаются сегодня поиском, доставкой и продажей иномарок смогут найти себе более достойную работу с хорошим социальным пакетом и карьерным ростом", - подчеркнул полпред главы государства. Правда, какую именно, полпред не назвал.

Комментируя сообщения о том, что решение о повышении ввозных таможенных пошлин на иномарки может быть смягчено и даже отменено, Сафонов сказал: "Решение принято и ничего отменяться не будет, что бы руководители некоторых субъектов, в частности, Приморья, не обещали. Популизм и реальное экономическое развитие - понятия несовместимы", цитирует полпреда его пресс-служба.