Ларису Белоброву потряс всплеск эмоций

Известная приморская актриса Лариса БЕЛОБРОВА стала единственной мирянкой от региона и одной из немногих женщин, принявших участие в выборах патриарха Русской православной церкви. Своими впечатлениями первая леди Приморья в коротком эксклюзивном интервью по телефону из Москвы поделилась с "ЗР".

- Огромной важности событие произошло в нашей духовной жизни! Особый дух царил на торжестве. Мощный всплеск эмоций потряс меня. Более семисот человек в очень красивых одеяниях сначала молились Господу о помощи, чтобы все получилось как надо. Только потом каждый занял свое место и состоялось голосование, - рассказала Лариса Белоброва, оставив в секрете, за кого отдала свой голос.

По условиям выборов патриарха от каждого из регионов был один мирянин. Но женщин среди них оказалось совсем немного. Приморский край, кроме Ларисы Белобровой, представляли четверо священнослужителей: Владыка Вениамин, Владыка Сергий, настоятель Уссурийского храма Иннокентий и монах Шмаковского монастыря Василий.