Январские морозы не стали препятствием для проведения митингов

Так, более 5 тыс. жителей Владивостока приняли участие в митинге в поддержку антикризисных мер Президента России, Правительства РФ и, как сообщают официальные пресс-релизы, администрации Приморского края. Правда, здесь преобладали работники краевой и городской администраций, бюджетники, вузовская молодежь, пришедшая стройными колоннами, и даже школьники старших классов, которых сняли с занятий.

На митинге выступил губернатор края Сергей ДАРЬКИН. "Мы собрались сегодня, чтобы показать стране - Приморье живет, работает, невзирая ни на какие кризисные явления. Перед нами стоит задача: преодолеть все кризисные проявления и выйти на новый этап развития более сильными, обновленными, с новым запасом прочности", - обратился губернатор к собравшимся на Корабельной набережной.

Что же касается оппозиции, то колонна участников Всероссийской акции протеста во Владивостоке, состоящая преимущественно из представителей КПРФ и общественного движения "ТИГР" ("Товарищество инициативных граждан России"), беспрепятственно прошла по главной улице города Светланской от остановки "Дальзавод" до привокзальной площади. В шествии принимали участие, по разным оценкам, от 1 до 1,5 тыс. человек. Однако по размаху действие не могло сравниться с демонстрациями 1 мая и 9 ноября времен Советского Союза - возможно, тому причиной настоящая зимняя стужа, которая стояла во Владивостоке: - 15 по Цельсию и сильный ветер.

Все боковые улицы от Светланской до Алеутской были блокированы сотрудниками правоохранительных органов, однако их вмешательство не потребовалось. Колонна прошествовала до привокзальной площади - места проведения митинга - без каких-либо серьезных происшествий.