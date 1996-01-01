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"Тигры" против "Медведей"
31 января, в канун дня рождения Бориса ЕЛЬЦИНА, преемником которого стал на долгие годы Владимир ПУТИН, во Владивостоке состоялась масштабная антиправительственная акция, организованная коммунистами Приморья и движением "Товарищество Инициативных Граждан России" (ТИГР).
В лютую стужу, когда уважающий себя медведь должен отдыхать в берлоге и сосать лапу, в Жариковском сквере во Владивостоке собирались люди. С красными флагами и стягами, на которых был изображен царь Уссурийской тайги тигр, с детенышем которого еще летом целовался премьер, отдыхавший в заповеднике и не подозревавший, чем ему отзовется поцелуй обездвиженного препаратами животного.
Организация шествия и митинга была безупречной. Своими ушами слышала, как инструктировал в сквере группу безопасности "Тигр"ов серьезный немолодой мужчина: никаких провокаций, идем строго в колонне.
Сведения силовых структур о 500 участниках откровенно не совпадают с увиденным. Людей было гораздо больше. Репертуар песен от "По долинам и по взгорьям" до "Вставай, страна огромная" напомнил юношеские годы. Слова знали все. Лозунги и транспаранты отражали требования манифестантов - обеспечение права на труд, свободу выбора профессий, снижение цен на услуги ЖКХ, обеспечение достойных пенсий и т. д. Отдельные участники митинга несли огромный транспарант с непонятным текстом "ПУТЛЕР КАПУТ", другие не выпускали из рук огромное полотнище с надписью "Да здравствует социализм!"
То ли коммунисты помолодели, то ли "ТИГР" активизировался, но протестная акция была, скорее, молодежной: в колоннах шли люди главным образом до сорока лет. Однако у них неизменным авторитетом пользовался первый секретарь Владивостокского горкома КПРФ, депутат Законодательного собрания края Владимир БЕСПАЛОВ. Единственного задержанного милицией "тигра" он лично вызволил из околотка.
Поравнялись с памятником Сергею ЛАЗО. "Вот за эту русскую землю, на которой я сейчас стою, мы умрем, но не отдадим ее никому", - сказал когда-то легендарный герой. В этом месте участники шествия грянули: "Путина - в отставку, Дарькина - в отставку!" На пути до здания краевой администрации пели революционные песни, а поравнявшись с "белым домом", опять взялись за свое - скандировали требование об отставке российских и региональных лидеров.
Надо посмотреть правде в глаза и признать, что на митинге на привокзальной площади была не горстка людей, а несколько тысяч участников. Люди ехали из Уссурийска, Находки, Шкотово, Артема. Милиция была родной и толерантной.
Одним из самых ярких выступлений на митинге стало обращение депутата краевого Законодательного собрания Галины МЕДВЕДЕВОЙ. Она потребовала для страны подлинной демократии и призвала участников митинга активно пользоваться ее инструментами. Одним из примеров попрания Конституции депутат назвала порабощение средств массовой информации.
"Тигры" у микрофона говорили не только и не столько о пошлинах на ввоз импортных иномарок, сколько о насильственных действиях правительства, лишающих людей права выбора, права на труд, о разрушительных мерах в отношении среднего бизнеса. По тону речи на митинге и по выдержке мне показалось, что у молодого движения "ТИГРа" вот-вот появится лидер - Александр БАРАШКОВ: кто ясно излагает, тот ясно мыслит.
Мне случилось стать свидетелем того, как представители "ТИГР" давали интервью корреспондентам "Нью-Йорк Таймс". Это была речь образованных, воспитанных людей. Автодилеры свободно оперировали фактами и документами. В общем - средний класс. Именно их московский чиновник назвал "жуликами". Хотя кто сказал, что жулик не ходит в костюме.
Уже расползались участники митинга единороссов - поддержку правительству они оказали по-быстренькому. Некоторые активисты "медведей" "тормозили" у привокзальной площади. У бордюра я увидела бывшего демократа, а теперь единоросса, находящего ныне под подпиской о невыезде. В глазах читалась грусть. "Тигры" оказались выносливее "медведей". На ледяном ветру они стояли несколько часов.
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