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"Стерх-2009" ищет IT-таланты в сети

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Дан старт Дальневосточной интернет-премии "Стерх-2009". Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 марта. Имена сильнейших и ярких представителей в области Интернета и IT-бизнеса на Дальнем Востоке назовут в мае.

Статуэтка "Стерха" ежегодно вручается организациям и частным лицам за вклад в создание и развитие сетевых информационных ресурсов, инновационную деятельность в IT-области и за достижения на инфотелекоммуникационном рынке региона. Уже шесть лет премия не просто называет самые успешные региональные проекты в сети Интернет, но и стала узнаваемым знаком качества на дальневосточном IT-рынке, который укрепляет доверие общественности.

Имена лауреатов будут названы на торжественной церемонии вручения интернет-премии "Стерх" в рамках "Дальневосточной недели информационных технологий" в мае.

Всего в этом году девять номинаций, восемь из которых уже стали традиционными - это "Лучший корпоративный сайт Дальнего Востока", "Лучший информационный сайт Дальнего Востока", "Лучшее решение в области электронной коммерции на Дальнем Востоке", "Лучший провайдер Дальнего Востока" и др. Новая номинация - "Самый популярный проект Дальнего Востока" - будет присуждена по результатам SMS-голосования пользователей сети Интернет.

Оформление заявок на соискание премии проходит на новом официальном сайте Дальневосточной интернет-премии - www.premiasterh.ru. Здесь же можно ознакомиться с положением о конкурсе, составом экспертного совета (в него вошли 20 IT-специалистов из разных городов Дальнего Востока и центральной части России), а также дополнительной информацией об истории премии. А все, кому не безразлична жизнь дальневосточников во Всемирной паутине, могут оставить свой отзыв-комментарий и обсудить вопросы интернет-премии на сайте "Дальневосточного IT-блога" - sterh.dvblog.ru.

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