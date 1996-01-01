По траектории положительного роста

По оценке комитета экономики Сахалинской области, текущий год область завершит с объемом ВРП, равным 293 млрд руб., что более чем в 3 раза превышает (в сопоставимых ценах) уровень 2000 г. Это означает, что островной регион, добившийся удвоения ВРП еще в 2006 г., продолжает свое последовательное социально-экономическое развитие.

По оценке рабочей группы при Совете Безопасности Российской Федерации, социально-экономическое развитие Сахалинской области приобретет устойчивый характер при условии, если объем формируемого на территории валового регионального продукта составит около 1,0 трлн руб. Именно на достижение этих рубежей нацелена Стратегия развития Сахалинской области на период до 2020 г., утвержденная администрацией области в июле текущего года.

Нефтегазовый комплекс

Особенностью 2008 года стал успех проекта "Сахалин-3" по геологическому изучению Венинского блока. Существует большая вероятность, что "Роснефть" совместно с китайскими партнерами открыли новое крупное месторождение. Другая особенность текущего года - в том, что Киринское газовое месторождение в рамках проекта "Сахалин-3" передано ОАО "Газпром"

В соответствии с Программой социально-экономического развития области на 2008-2010 гг. Сахалинская область должна получить максимальную отдачу от развития нефтегазового комплекса. Это подкреплено готовностью проекта "Сахалин-2" начать с конца 2008 г. круглогодичную добычу углеводородов, а также завершением строительства второй технологической линии на заводе СПГ в п. Пригородное. Суммарная мощность завода доведена до 9,6 млн т готовой продукции в год.

Электроэнергетика

В рамках реализации ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2007-2015 годы" в области продолжается строительство и реконструкция систем электро- и теплоэнергетики Курильских островов. К настоящему времени в рамках ФЦП завершено финансирование реконструкции и технического перевооружения Охинской ТЭЦ. За счет областного бюджета в текущем году 80 млн руб. направлены на начало реализации проекта "Строительство 4-го энергоблока на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1". Завершаются работы по реконструкции системы теплоснабжения г. Южно-Сахалинска. Намечено начало работ по проектированию и строительству Сахалинской ГРЭС-2. Ведется работа по созданию новых генерирующих мощностей в городах Анива и Южно-Сахалинск на основе использования природного газа с Анивских газовых месторождений с привлечением частных инвестиций.

Угольная промышленность

Добыча угля в 2008 г. оценивается в объеме 3,5 млн т, или 102,5% к уровню 2007 г., что достигнуто благодаря техническому перевооружению и обновлению горной и транспортной техники. За текущий год в отрасли произошло почти двукратное сокращение доли убыточных предприятий.

Среднесрочная задача для угольной отрасли: довести к 2011 году добычу до 3,8-4,0 млн т угля в год. Перспективы развития связаны в области с созданием единого ТЭКа на базе Сахалинской ГРЭС-2 и угольного разреза "Солнцевский-2", завершением реконструкции Шахтерского порта и доведением его пропускной способности до 1 млн т угля в год, а также с реализацией проекта "Строительство железной дороги Ильинск - Углегорск". Наличие дороги позволит использовать под отгрузку угля за пределы области южные незамерзающие порты Холмск и Корсаков.

Рыбопромышленный комплекс subhead> В Сахалинской области утверждена областная целевая программа развития рыбопромышленного комплекса на 2009-2011 годы, общая стоимость которой составляет 2,7 млрд руб. И хотя окончательные итоги года будут известны в январе, уже сейчас можно отметить, что освоение водных биологических ресурсов рыбаками Сахалинской области останется на уровне прошлого года. По итогам 2008 года объем добычи рыбы и морепродуктов оценивается в 500 тыс. т, а производство товарной пищевой рыбной продукции - 518 тыс. т. Важно отметить, что более 90% выловленной горбуши и кеты было сдано на береговые предприятия области и перерабатывающий флот, имеющий приписку к сахалинским портам. Планируется введение новых перерабатывающих мощностей на предприятиях Анивского и Долинского районов. Компания "Сахкор" заложила первый завод по воспроизводству молоди трепанга на оз. Буссе. 36 предприятий занимаются проектно-изыскательскими работами для организации мариферм по разведению приморского гребешка, трепанга, морского ежа. Продолжается развитие сети рыборазводных заводов. На о. Итуруп оформляются документы на ввод в эксплуатацию рыборазводного завода, построенного за счет частных инвестиций. В 2009 году планируется ввод в эксплуатацию частного рыборазводного завода на о. Шикотан. В рамках готовящейся Стратегии развития Дальнего Востока Сахалинская область намерена лоббировать проект биокластера на Сахалине и Курилах, основанного на создании современных производств замкнутого цикла, охватывающего все технологические процессы - от воспроизводства и лова до создания конечных продуктов глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью. Агропромышленный комплекс Неплохие результаты демонстрирует в уходящем году агропромышленный и пищевой комплексы, что свидетельствует о том, что задача, поставленная руководством области, - изменение структуры регионального рынка в пользу продукции местных товаропроизводителей - выполняется. Перед производителями поставлена задача, добиться ежегодного роста продукции растениеводства на 2-3%, животноводства - на 4-5%. Объем заготовленных в этом году кормов позволит полностью обеспечить потребности животноводства, где с начала года увеличено поголовье крупного рогатого скота (поставлено 519 голов), свиней и птицы. В области обеспечен рост объемов производства мяса, яиц, цельномолочной продукции, масла, кондитерских и колбасных изделий.Сумма привлеченных на реконструкцию и технологическое переоснащение инвестиций превысила 116 млн руб. Лесная промышленность В лесной отрасли сохраняется непростая ситуация. Сократился объем вывозки леса, производства деловой древесины и пиломатериалов. Выход из сложившейся ситуации администрация области и ее глава, губернатор Александр ХОРОШАВИН, видят в создании новых и модернизации действующих производств по глубокой переработке древесины, с организацией производства востребованных видов продукции, таких как древесные плиты, шпон, фанера. Дополнительным стабилизирующим фактором в лесопромышленном комплексе должно стать развитие деревянного домостроения в рамках областной программы "Развитие массового жилищного строительства в Сахалинской области на 2006-2010 годы и на период до 2015 года". По итогам 2008 года объем производства деловой древесины оценивается в 155 тыс. куб. м., пиломатериалов - 68 тыс. куб.м., прогноз на 2009 год - 178,3 тыс. и 77,1 тыс. куб.м соответственно. Строительство В области продолжается строительство аэропортов "Менделеево", "Итуруп" и "Южно-Сахалинск", портпунктов на островах Кунашир, Итуруп, Парамушир, развитие комплекса "Горный Воздух", строительство больницы на о. Итуруп и других объектов. Ведутся работы по реконструкции автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Оха. Разработана и утверждена проектно-сметная документация на строительство дошкольных учреждений в с. Малокурильское, Рейдово, пос. Южно-Курильск. Одним из приоритетов органов власти Сахалинской области остается жилищное строительство. Ожидаемый ввод жилья в 2008 г. составит 140,0 тыс. кв. м, что на 34,0 тыс. кв. м больше, чем в 2007 г. В настоящее время в стадии согласования находится проект закона о внесении изменений в областную целевую программу, которыми предусматривается направить 41,1 млн руб. из областного бюджета на субсидии муниципальным образованиям для обеспечения земельных участков под жилищное строительство инженерной и транспортной инфраструктурой. Областной адресной инвестиционной программой на 2008 год предусматривалось финансирование строительства объектов производственного назначения и социальной сферы в объеме 7,4 млрд руб., поправками лимит увеличится до 9,5 млрд руб. Инвестиции Для создания благоприятных условий для осуществления крупных инвестиционных вложений, а также привлечения инвестиций в социальную сферу были внесены изменения в законы Сахалинской области "О налоге на имущество организаций", "О льготах по налогу на прибыль организаций". Администрация области подготовила и направила в федеральные ведомства проект Федерального закона "О создании Особой экономической зоны на территории Сахалинской области". По прогнозу руководства Сахалинской области, островная экономика в будущем году продолжит переход от "сметной" формы развития, когда в рамках отдельных проектов осваиваются средства, к "программной", которая предполагает использование принципов долговременной комплексной поддержки и развития отраслей. Это потребует консолидации усилий всех областных органов власти и муниципалитетов.