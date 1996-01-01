В будущее через Золотой Рог

Начало строительства моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке - событие, которое по праву можно именовать прорывом года. Если не столетия. Ведь мечта об этом сооружении то разгоралась, то едва теплилась у владивостокцев действительно в течение целого века.

Мост через бухту Золотой Рог, учитывая быстрый рост города в царское время, мог появиться уже в начале XX века. Но все спутали две революции и две мировые войны. Не удалось воплотить идею и в начале 1960-х гг., ожившую в связи с планами Никиты ХРУЩЕВА построить здесь второй Сан-Франциско, или Большой Владивосток. На реализацию реанимированного в 80-х гг. проекта высоководного моста не хватило социализма. И лишь благодаря идее Владимира ПУТИНА провести во Владивостоке саммит АТЭС мечта стала обретать реальные формы - сначала проектно-сметной и конкурсной документации, а затем и железобетонных конструкций. Строительство развернулось в июле 2008 г. сразу с нескольких флангов, под руководством генерального подрядчика - ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", которое стало победителем в конкурсе на право строить этот исторический объект.