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В будущее через Золотой Рог
Начало строительства моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке - событие, которое по праву можно именовать прорывом года. Если не столетия. Ведь мечта об этом сооружении то разгоралась, то едва теплилась у владивостокцев действительно в течение целого века.
Мост через бухту Золотой Рог, учитывая быстрый рост города в царское время, мог появиться уже в начале XX века. Но все спутали две революции и две мировые войны. Не удалось воплотить идею и в начале 1960-х гг., ожившую в связи с планами Никиты ХРУЩЕВА построить здесь второй Сан-Франциско, или Большой Владивосток. На реализацию реанимированного в 80-х гг. проекта высоководного моста не хватило социализма. И лишь благодаря идее Владимира ПУТИНА провести во Владивостоке саммит АТЭС мечта стала обретать реальные формы - сначала проектно-сметной и конкурсной документации, а затем и железобетонных конструкций. Строительство развернулось в июле 2008 г. сразу с нескольких флангов, под руководством генерального подрядчика - ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", которое стало победителем в конкурсе на право строить этот исторический объект.
ДосьеЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" из г. Уссурийска является крупнейшей строительной организацией Приморья, насчитывающей в штате свыше 1200 человек. Ее основная специализация - мостостроение. За несколько десятков лет она построила и реконструировала в крае сотни автомобильных, железнодорожных и пешеходных мостов. Основными видами деятельности ЗАО "ТМК" на сегодня также стали дорожное строительство полного цикла и монтаж монолитно-каркасных жилых домов. О том, как компания готовилась к реализации столь сложного проекта, что сейчас происходит на объекте и кто участвует в столь масштабном строительстве, "ДК" рассказал генеральный директор ЗАО "ТМК" Виктор ГРЕБНЕВ. - Виктор Григорьевич, владивостокцы уже почти не сомневаются, что скоро пейзаж над бухтой Золотой Рог существенно изменится - ее берега соединит новый вантовый мост. Расскажите подробнее об особенностях этого сооружения, право строить которое получила ваша компания. - Согласно проекту мост через бухту Золотой Рог будет начинаться в районе фуникулера и заканчиваться в районе Детского парка на Чуркине. Его общая длина с подходами составит 2,1 км, а основного пролета - 737 м. Ширина - 29,4 м. Пилоны будут высотой 226 м. Высота моста - 65 м над уровнем моря - позволит проходить под ними океанским судам. Движение по мосту будет осуществляться в четыре полосы. Предусмотрено также строительство на подходах к нему развязок, а в районе фуникулера - автомобильного тоннеля. По условиям конкурса максимальная цена госконтракта по этому мосту в ценах 2011 г. предложена в сумме 17 906 695 348 руб. Строительство объектов саммита должно быть закончено за 9 месяцев до встречи глав государств АТЭС во Владивостоке, то есть мост мы должны построить менее чем за 3,5 года. Над этой задачей будет работать коллектив строителей общей численностью около 2,5 тыс. человек. - Вы заранее готовились к столь объемной и ответственной работе? - Это действительно так, и не покривлю душой, если скажу, что готовились к этому объекту мы в течение нескольких лет, всей своей предыдущей деятельностью. Дело в том, что ЗАО "ТМК" создано на базе "Уссурийского мостоотряда", который в 1992-2005 гг. входил в состав ОАО "Дальмостострой". Сами эти названия говорят о нашей основной специализации. И хотя вхождение в новую рыночную экономику для компании, как и для многих других, было весьма сложным, нам удалось сохранить за собой место лидера в мостостроении края. В это время мы построили ряд крупных автомобильных развязок в Артеме и во Владивостоке. Наиболее значительной стала реконструкция в приморской столице Некрасовского путепровода. Организовав в качестве генподрядчика около 30 строительных организаций, мостоотряд сумел завершить работы, значительно сократив нормативные сроки строительства. Объем выполненных работ на этом объекте составил 1 млрд 260 млн руб. Возможно, с учетом и этого опыта нам было доверено сооружение моста через бухту Золотой Рог. Хотя лишь на старых заслугах далеко не уедешь, и мы это очень хорошо понимаем, особенно в обстоятельствах, когда строительная отрасль активно модернизируется. Успеху способствовало и то, что под новые задачи мы успели провести реконструкцию своих производственных баз. Сегодня парк машин и механизмов компании насчитывает более 150 единиц. Имеется более 100 единиц спецоборудования - компрессоров, передвижных станций, электростанций и т.д. На собственных производственных базах производится большой набор комплектующих деталей из железобетона. Некоторые больше нигде в крае не выпускаются. В этом году мы приобрели современную немецкую буровую установку фирмы "Бауэр". Она необходима при сооружении опор мостов. А на смену отслужившему свой срок германскому дорожному комплексу "Ресайклер WR-2500", который хорошо зарекомендовал себя при устройстве оснований из местных каменных материалов на реконструкции приморских дорог, пришел новый, более мощный и современный. Также купили два башенных крана, автомобильный кран грузоподъемностью 130 тонн, целый комплекс высокопроизводительной современной дорожной техники и другие механизмы. Одним словом, мы заранее приобрели необходимую для строительства моста технику, проработали вопросы комплектации стройки, постарались наладить связи с потенциальными изготовителями конструкций. Были мы монополистом по строительству мостов в крае, им и остались. Но в одиночку построить такой мост, конечно, ни нам, ни хабаровскому "Дальмостострою", ни сибирскому НПО "Мостовик", имеющим хорошую строительную базу, невозможно. Проектировал этот мост конгломерат из трех проектных институтов - германского, питерского и нашего "Приморгражданпроекта". И строительство его тоже идет по такому же пути, с привлечением других компаний. - Кто является сегодня вашими подрядчиками и какой объем придется доверить иностранным строителям? - Не надо считать, что иностранцы лучше нас. Наши специалисты-мостостроители и проектировщики не хуже. "ТМК" своими силами участвовала в строительстве моста через Амур в Хабаровске. Вантовых мостов, конечно, мы прежде не строили, но этот, кстати, будет всего лишь третьим в России. Хотя свой "километр воды" мы перекрывали. Это - мосты через реки Уссури, Большая Уссурка, Арсеньевка. Практически все крупные мосты через большие реки края были сделаны нашими руками, и стоят и будут стоять! Гарантируем! Хотя изобретать велосипед не собираемся и, конечно, будем прибегать и к помощи иностранных специалистов. Например, для шефмонтажа вантовых систем. Это обычная мировая практика. В России ванты не производятся, а за границей есть шесть таких компаний, и мы найдем оптимальный вариант. Все остальное нашим специалистам по плечу. Мы провели переговоры с субподрядчиками краевого значения - это энергетики, водоканал. Им предстоит произвести выносы сетей на сумму около 300-400 млн рублей. Один из основных субподрядчиков - это ОАО "Дальмостострой". Сейчас он завершает строительство моста через Амур в Хабаровске. По искусственным сооружениям северной части проекта порядка 65-70% объема всего строймонтажа ложится на ЗАО "ТМК", а по южной 35-40% - на ОАО "Дальмостострой". По своему профилю работ будет участвовать ОАО "Примавтодор". - Что происходит на стройке сегодня? - Весь проект строительства моста разделен на шесть этапов. Это удобно и проектировщикам, и нам - позволяет получать разрешение на каждый этап отдельно. Это нормальная практика, и именно так можно и нужно работать в данной ситуации. Первым этапом мы определили тоннель. Вторым - сооружение фундаментов опор №8 на площадке "Северная" и №9 - на "Южной". Затем будем возводить все остальные опоры моста и пролетные строения. Строительство в районе 37-го причала, где будет возводиться северный пилон моста, ведется довольно быстро. К началу сентября мы в основном завершили отсыпку грунта в море, вынули мешавшийся шпунт прежнего причала и начали забивать новый - для нового причала. Водолазы и монтажники завершили работы по подготовке места устройства основания будущего 226-метрового пилона и бурение под сваи. А отвоеванную у моря площадку разровняли и забетонировали. Развернула работы на своем участке компания "Дальмостострой". Чтобы приступить к объекту, ей потребовалось определенное время на передислокацию машин и механизмов из Хабаровского края, обустройство своих строителей на новом месте. На время строительства здесь, как и на противоположном берегу, будет запущен мобильный бетонный завод, поскольку отливка тела пилона требует высокого качества бетонных работ и должна вестись непрерывно. Устройство тоннеля ведется открытым способом, что тоже дает определенный выигрыш по времени. На строительной площадке одновременно работают и механизаторы, и взрывники, и бетонщики. Всего около 300 человек. Сосредоточено несколько десятков машин и механизмов. Основной объем грунта для тоннеля уже выбран. Теперь его возим не на нижнюю площадку, где он еще недавно использовался для отсыпки в море, а складируем рядом, чтобы в скором времени уложить при обратной засыпке тела тоннеля. Сейчас главное дело - за монтажниками, которые к концу декабря должны закончить бетонирование тоннеля. Отсыпка под автомобильный проезд к этому времени будет сделана. Для себя за основу мы взяли жесткий график работ, который не позволяет расслабиться вплоть до ввода моста в эксплуатацию, как намечено, в ноябре 2011 года. - С какими сложностями приходится сталкиваться? - Первая из них состоит в том, что строительство автомобильного тоннеля ведется в условиях центра города, насыщенного коммуникациями. Осложнено оно и непростой геологией участка, необходимостью взрывных работ и сноса нескольких десятков объектов недвижимости. Понятно, что сделать это необходимо с обеспечением режима наивысшей безопасности. Поскольку в городе давно не велось строительство столь сложных и дорогих объектов, то и чиновники, не имеющие такого опыта, в силу разных причин не всегда могут обеспечивать ему требующуюся "зеленую волну". Особенно это связано со сносом зданий, расположенных на месте строительства и расселением жильцов. Первые несколько из этих строений уже разобраны. Бывшие их хозяева получили компенсации для переезда в иное жилье. Но, к сожалению, не всегда эти вопросы решаются быстро и безболезненно. Хотя такое строительство для города можно сравнить с хирургическим вмешательством у врачей. Нужно сделать больно, чтобы наступило выздоровление, и затем все было бы хорошо. - Вы не можете пожаловаться на недостаток внимания власти к этому объекту. В чем это выражается? - Это действительно так, ход работы еженедельно рассматривается на заседании специально созданного штаба при губернаторе края. На строительстве моста недавно побывал министр регионального развития Виктор БАСАРГИН в ходе его ознакомительной поездки по вопросу подготовки Владивостока к саммиту АТЭС. Его сопровождали губернатор края Сергей ДАРЬКИН, глава администрации Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ и директор департамента дорожного хозяйства администрации края Леонид ВИЛЬЧИНСКИЙ, которые постоянно решают вопросы по стройке. Ознакомившись с ходом дел, министр в целом был доволен, он убедился в том, что к саммиту в городе появился действительно живой и реальный объект. - Мы остановились в основном на главной стройке Владивостока и вашей компании, но, насколько известно, ЗАО "ТМК" ведет не только ее. - Действительно "Тихоокеанская мостостроительная компания" постаралась утвердиться и на рынке строительства нового жилья. Мы освоили передовую технологию монолитного домостроения. И первым крупным объектом, где мы вели работы по укладке бетона, был недавно введенный во Владивостоке престижный комплекс из трех 17-этажных башен "Аркада-хаус". Сегодня работаем еще на нескольких жилых комплексах во Владивостоке и Уссурийске. Наши специалисты задействованы на создании в Приморье трех современных международных транспортных коридоров. Это дороги Находка - Уссурийск - Пограничный, федеральная магистраль М-60 Хабаровск - Владивосток и дорога Раздольное - Хасан. Нашему коллективу сегодня по силам самые сложные задачи. Мы можем принять участие в строительстве важных объектов в любом регионе России. - Чтобы так утверждать, надо иметь "за спиной" не только современную технику, но и сильную профессиональную команду. - Абсолютно правильно. И именно этими словами я готов охарактеризовать наш коллектив. Сегодня это более 1200 человек - специалистов самой высокой квалификации. В их числе более 200 опытных инженерно-технических работников, в основном выпускников Хабаровского технического университета по специальности "мосты и тоннели". На них держится вся технология и организация труда. Хочу подчеркнуть, что работать в компании престижно и интересно. Хотя нельзя сказать, что легко: сменная работа, вахтовый метод с проживанием в вахтовых городках - это норма жизни мостовиков. Однако такая организация труда экономически себя оправдывает, особенно в жестких условиях бюджетного финансирования, когда израсходовать денег больше, чем выделено, практически невозможно, но спрос за выполнение остается строгим. В условиях, когда дорожают строительные материалы, работа механизмов, остается только одно - строить как можно быстрее, обеспечивая при этом надлежащее качество работ. И нам это удается. Для этого мы на объектах строительства и реконструкции разворачиваем целые поселки. Размещение и обустройство работников в строительных поселках и их питание компания полностью берет на себя. Это экономически оправдано. Социальная защищенность коллектива выражается сегодня не только в стабильном и высоком заработке, но и в хорошей социальной базе. В Уссурийске построена уже целая улица домов и коттеджей наших работников, есть у нас и свой детский сад на 140 мест. Стараемся решать социальные вопросы мостостроителей и во Владивостоке, и в других местах дислокации наших подразделений. - Виктор Григорьевич, расскажите немного о себе. - Более четверти века назад после окончания Хабаровского политехнического института по специальности "мосты и тоннели" начинал мастером Чугуевского участка нашей компании - тогда "Уссурийского мостоотряда". В том, что буду строить большие мосты, был уверен всегда. О мосте через Золотой Рог можно было только мечтать. И как генподрядчик осознаю, что это - уникальное сооружение. Такая возможность бывает один раз в сто лет, да и то не каждому везет. Но, участвуя в этом проекте, мы понимаем и ту степень ответственности, которую на себя взяли. Сам я занимаюсь строительством мостов уже тридцатый год. У меня есть уникальный товарищ - Иван Никанорович ТЮРИШЕВ, который работает арматурщиком уже 46-й год! И таких опытных специалистов в компании очень много. Именно поэтому нет никакого сомнения в том, что та задача, которая стоит перед нашим коллективом, будет успешно решена!
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