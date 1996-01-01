Хорошего понемногу

Уходящий год принес Дальневосточному региону выдающееся количество обнадеживающих и значимых событий. Уже не просто слова о перспективах развития, а конкретные дела становились поводом для заметок и репортажей корреспондентов "ДК".

С новым президентом

2008-й стал годом выборов президента страны. В мае Владимира ПУТИНА после его восьмилетней службы на этом посту сменил Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Серьезных колебаний курса эта рокировка не предполагала. И если не обращать внимания на некоторые заминки, скажем так, в выстраивании перспектив экономического развития, то можно констатировать, что стабильно высокий интерес к региону со стороны федеральных властей сохранился. Что важно. Ведь, как известно, в российской чиновничьей практике как только первые государственные лица отвлекаются от проблемы, так и министерства с ведомствами переключаются на другие дела.

Президент Медведев уже успел побывать в самых сложных дальневосточных пределах: на Чукотке, в Магадане, на Камчатке. (Перечень поручений президента "ДК" опубликовал в №11). Самые острые задачи он "взял на карандаш" и предложил федеральным министрам все-таки разделять проблемы северных территорий и Садового кольца и побыстрее сворачивать дискуссии по поводу того, нужен ли особый подход к региону.

Особое внимание в уходящем году федеральный центр уделял Владивостоку. Относительно проведения здесь в 2012 году саммита АТЭС планов пока никто менять не собирается, поэтому инициатор идеи нынешний премьер Владимир Путин застревающие в жерновах бюрократии вопросы начала подготовительных работ изучал лично. "Сложность межведомственного взаимодействия" поручено "разруливать" министерству регионального развития и созданной Дальневосточной дирекции Росстроя.

И если следы подготовки города к саммиту АТЭС пока лишь виртуальны, то строительство моста через бухту Золотой Рог, о котором мечтало не одно поколение горожан, началось уже в середине лета. К предстоящему международному событию эта стройка отношения не имеет, зато ее можно расценивать как свидетельство намерений федерального центра на Дальнем Востоке не экономить.

Еще одним значимым свидетельством "расположенности" федерального центра к региону можно было бы считать то, что наконец-то в начале осени согласована заявка на финансирование из Инвестиционного фонда РФ разработки проектной документации крупнейшего в Дальневосточном регионе перспективного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии". Именно эта территория могла бы в перспективе стать точкой роста не только для Республики Саха (Якутия), но и для соседних регионов. На Востоке России заговорили о начале нового этапа индустриализации, сопоставимой с той, что шла здесь в 70-80 гг. прошлого столетия. А правительство Якутии пригласило власти и бизнес к обсуждению перспективных мегапроектов, которые могли бы коренным образом изменить экономику региона. Однако похоже, что старт "мегапервенца" будет отложен. В конце ноября на заседании Правительства РФ было озвучено, что ряд уже одобренных Инвестиционным фондом РФ заявок попадет под ревизию, и "Комплексное развитие Южной Якутии" в их числе. Это логично, ведь свои инвестиционные планы под влиянием развертывающегося экономического кризиса уже пересматривают крупные российские компании, потенциальные участники проекта.

Не исключено, что будут изменены и в некоторые разделы Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья". Как заявил министр финансов РФ Алексей КУДРИН, "в ближайшее время правительство вернется к проблеме всех целевых программ с учетом переориентации и переоценки". "Думаю, цены снизятся, в том числе на услуги подрядчиков", - заметил министр.

К заметным событиям уходящего года можно отнести победу Хабаровского края в конкурсе заявок на создание портовых особых экономических зон.Советско-Гаванская ПОЭЗ, если она будет реализована, похоже, останется в регионе в единственном числе. Объявлено, что новые заявки приниматься не будут.

2008 год положил начало и созданию Дальневосточного федерального университета, который, по планам, расположится на острове Русский во Владивостоке и займет те объекты, которые будут строиться для проведения мероприятий саммита АТЭС. Таким образом, будет убито сразу два зайца... а может быть, и ни одного. Сегодня, увы, трудно о чем-то говорить со стопроцентной вероятностью.

Под знаком нефтегаза

И все же 2008 год успел отметиться экономическими достижениями. Первая якутская нефть была закачана в нефтепровод ВСТО. Пусть пока течет она в обратном от Тихого океана направлении - в сторону Иркутска, но то, что этот грандиозный проект нынешнего десятилетия продвигался в намеченном графике, - факт.

Тем временем "Роснефть" уже присмотрела площадку под строительство будущего нефтеперерабатывающего завода в районе бухты Козьмино. А ОАО "Транснефть" подписало соглашение о принципах строительства и эксплуатации нефтепровода Сковородино - граница с КНР с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).

Вообще, нефтегазовая тема в уходящем году для Дальневосточного региона, пожалуй, самая популярная. Восточная программа "Газпрома" все время была в центре внимания федерального центра, вот и "мотался" весь год по Дальнему Востоку зампредседателя правления газового монополиста Александр АНАНЕНКОВ. Реализация "Программы газификации субъектов РФ в части развития Дальнего Востока, Республики Бурятия, Иркутской и Читинской областей" предусматривает строительство газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток, освоение Ковыктинского газоконденсатного (Иркутская область) и Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождений (Якутия), разработку проекта газоснабжения Камчатского края. Более того, был поставлен и достаточно неожиданный вопрос о газификации, в том числе и Магаданской области.

Нельзя не обратить в связи с этим внимания и на те стычки, которые весь год возникали между "Газпромом" и "Роснефтью". В Хабаровском крае, на Сахалине, на Камчатке. Летом "Роснефть" лишилась лицензии на разработку Западно-Камчатского шельфа, на который она уже основательно зашла вместе с Корейской национальной нефтяной компанией (KNOC). Минприроды просто не стало продлевать изыскательскую лицензию, срок которой истек. Вопрос - кому бурить камчатский шельф ("Газпрому" или "Роснефти" - обе компании подали заявки) - так и остался открытым.

А вот на сахалинских "нефтяных полях" были поводы для праздников. Так, проект "Сахалин-1", реализуемый на принципах закона "Об СРП" международным консорциумом "Эксон Нефтегаз Лимитед" (США, Россия, Корея, Индия), в середине лета вышел на окупаемость. Это произошло всего через три года с начала добычи нефти на участках проекта.

Близится к завершению и строительство завода по производству СПГ, которое ведется под руководством оператора проекта "Сахалин-2" компании Sakhalin Energy. Первую линию завода компания завершила в мае, в конце ноября было заявлено о готовности к пусконаладочным работам второй линии. А первые поставки СПГ начнутся уже в феврале 2009 года.

И поедем, и полетим

Для кого-то, может быть, это событие и не представляется важным, а вот для магаданцев и якутян открытие проезда по автодороге "Колыма", соединившей Колыму с Большой землей, а Якутии соответственно давшей выход к морю, - событие колоссального масштаба.

Полную версию статьи читайте в декабрьском номере журнала "Дальневосточнй Капитал"