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История из первых уст

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Вы держите в руках сотый номер журнала "Дальневосточный капитал". Кто-то скажет - всего-то... Но за этой скромной цифрой - 100 месяцев - больше чем 8 лет новейшей истории экономического развития Дальнего Востока, ее объединительного этапа: "ДК" - ровесник Дальневосточного федерального округа, мы появились в мае 2000 г.

Территории региона только-только отходили от кризиса 1998 года, пришло время вновь объединять усилия для защиты общих интересов перед федеральным центром, все более очевидной становилась необходимость развития межрегиональных связей. В общем, как бы края и области ни конкурировали друг с другом, а решать общие вопросы вместе все равно эффективнее.

"ДК" и ставил своей задачей преодолеть разобщенность, помочь лучше узнать друг друга. В общем, удовлетворить потребность в едином информационном пространстве, обеспечить региональные власти и бизнес достоверной и неангажированной деловой информацией. Эту взятую на себя обязанность мы и стараемся добросовестно выполнять все эти годы. И твердо держимся позиции, что у нас самый умный читатель, который делает самостоятельные выводы, и ему не навязать чужого мнения.

При этом точка зрения, убеждения, жизненные правила героев наших публикаций имеют большой вес в общественной и экономической жизни региона. Персоны, которых мы представляем в каждом номере, - это личности, люди, отвечающие за развитие региона и благополучие его жителей, руководители компаний, банков, предприниматели, создавшие свой бизнес и предоставившие рабочие места сотням тысяч дальневосточников. Они знают, о чем говорят, они - влиятельные люди.

В сотый номер "ДК" пригласил 100 самых влиятельных своих партнеров. И это лишь небольшая часть дальневосточников, которые доверяют "Дальневосточному журналу", а наши читатели доверяют им. В их интервью - экономическая история Дальнего Востока. Мы вместе написали лишь несколько ее страниц. Спасибо за сотрудничество!

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