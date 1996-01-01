"Человек должен знать не только внешний объект или предмет, но и отвечать на вопросы: что есть он сам? Каковы его цели? Его ценности? Что он хочет делать и как он будет это делать?"

Именно эти слова российского философа Георгия Петровича ЩЕДРОВИЦКОГО взяты эпиграфом к образовательной политике Центра корпоративного предпринимательства Владивостока. Рассматривая образование как сферу деятельности, где происходят формирование образа жизни и капитализация человеческого ресурса, Совет партнёров ЦКП-В приоритетами на 2009 год обозначил бизнес-проектирование, образовательные мероприятия и исследования. Синхронизация работ по этим направлениям позволит удерживать два фокуса внимания - бизнес-взгляд и взгляд на Человека.

- Мы считаем, что есть возможность инженерным образом разумно обустроить образовательный процесс, реализуя три стадии развития управленческого образования: когда учатся на опыте других, когда помогают набрать свой собственный опыт и когда можно учиться на собственном опыте. ЦКП-В исследует современный рынок, выбирая темы, актуальные на сегодняшний день, и области, где происходят активные изменения. Одновременно мы смотрим на людей, у которых получается, которые являются компетентными и выдающимися в своем деле, и приглашаем их под конкретные задачи конкретного учебного модуля, чтобы отточить программу, исходя из их персонального опыта, - поясняет директор ЦКП-В Александр БАБИН.

Основными модулями открытых учебных программ ЦКП-В являются МАСТЕРСКИЕ: АКАДЕМИЧЕСКИЕ мастерские, где происходит работа со смыслами; АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ мастерские, где поставлена работа со своим состоянием, с самообразом; ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ мастерские, призванные к погружению в работу с предметом деятельности; ТВОРЧЕСКИЕ мастерские, в которых идет работа с воображением. Но каждый раз есть Мастер, который что-то умеет делать очень хорошо. И есть подмастерья, которые в Мастерской включаются в действие с Мастером, чтобы научиться делать это также хорошо, чтобы получить определённую компетенцию. Особенность Мастерских в том, что Мастер может сопровождать какое-то время подмастерьев. Появляется возможность взаимодействия с ним.

Весной этого года такие Мастерские и начнут работать в ЦКП-В. Профессор философии Сергей ЯЧИН развернет тему рефлексивных методологий. Это такой подход при решении задач (философских, исследовательских, проектных), когда требуется отслеживать, что происходит в своём и чужом сознании, чтобы управлять процессом своего и чужого мышления. Профессор Ячин ориентирован на работу с теми, кто имеет бескорыстный интерес к знанию. Организуя эту учебную программу, ЦКП-В интегрирует гуманитарное знание в управленческую, экономическую, предпринимательскую деятельность.

- Нужна привычка к интеллектуальной работе. Только образованные люди становятся самостоятельно думающими, говорящими, делающими. Мы - за образование, которое делает человека состоятельным в понимании и способным сделать свой ответственный выбор, - комментирует Марина БАРИНОВА, директор ЦКП-В по развитию человеческих ресурсов.

Профессор и практик бизнеса Сергей МИТРОФАНОВ, первый вице-президент Группы компаний "В-ЛАЗЕР" в Профессиональной Мастерской ЦКП-В, будет работать в формате последовательных лекций, с одной стороны, раскрывающих вопросы инвестиций и развития, планирования и контроля, и, с другой стороны, актуализированных под запросы участников.

Подмастерья Сергея Митрофанова - это специалисты рынка инвестиций и финансовые менеджеры, настроенные на критическое восприятие материала. Организуя эту учебную программу, ЦКП-В хочет помочь бизнесу в подготовке и переподготовке специалистов и управленцев, в постановке у них навыков эффективной работы в ужесточившихся условиях конкуренции, в данном случае такой компетенции, как профессиональная финансовая аналитика.

Продуктом Мастерской может быть и непосредственно стенограмма учебных занятий. Так, например, на портале WWW.CKPV.RU опубликованы материалы Профессиональной Мастерской "Перешагнуть ожидания. Или как создавать качественные статьи". Автор - корреспондент журнала "Эксперт" Марина ГАЛУШКИНА. Это было представление собственного успешного опыта Мастера, переведённого в методический формат: пошагово, как делать. Плюс примеры, хитрости, подходы, обогащающие и делающие текст более цельным и ярким. В программе Мастерской был и "подход к станку" - работа над текстом.

- Человеку, получающему управленческое образование, хорошо бы понимать, как он это делает, как это возможно делать максимально эффективно, как учиться, где учиться, что осваивать, в какой последовательности. Мы намерены использовать эффективный опыт наших партнеров. Обучаясь в Московской школе управления "СКОЛКОВО", я на себе ощутил эффективность отличительных черт современного бизнес-образования. Это и трансляция опыта разных систем - экономических, культурных, страновых - из того, что преподаватель делал сам. И отработанные им кейсы, разбор их по ситуациям, по позициям, по деятельности. И тестирование участников учебных программ. И коуч-поддержка в разборе ошибок. Мы продолжим сотрудничество с Тольяттинской академией управления, где уже стажировались наши выпускники. Учебная программа там сосредоточена на организационных навыках, проектировании и аналитике, а все это в списке компетенций, определяющих приоритетные направления ЦКП-В в 2009 году, - говорит Александр БАБИН.

Топовые бизнес-школы мира используют с теми или иными вариациями учебную модель из четырех содержательных блоков. Первый - культура в широком смысле слова. Так, в одной из лучших бизнес-школ Восточной Европы - IEDC Bled School of Mаnаgement (Словения) - считают, что компании становятся более креативными и инновационными, значит, надо развивать у студентов эти качества. В IEDC рассматривают искусство как содержательную сущность, открывающую управленцу новые горизонты и дарящую им эмоциональное озарение. Кроме того, люди не просто делают карьеру, им важно реализовать свой творческий потенциал.

Теперь большинство генеральных директоров хотят видеть в своих компаниях как можно больше лидеров и людей, способных в быстроменяющихся условиях создавать и продвигать позиции компании. Разница между лидером и менеджером такова: роль менеджера - быть эффективным, удерживая систему под контролем, роль лидера - изменять систему.

- Творческие Мастерские ЦКП-В нацелены на демонстрацию опыта занятия любимым делом, - рассказывает Арт-Мастер ЦКП-В Дарья БОГДАНОВА. - Искусство - сфера деятельности, которой нельзя заниматься, если ты ее не любишь. Это отражается в том, что ты делаешь. И перевод этой схемы действий в бизнес, то естьвлюблённость в своё дело, очень важен. Творческие Мастерские - это ещё и способ позволить себе сойти с привычного места, разрешить себе сделать что-то не так, как обычно. Порой для этого очень сложно найти путь. Общение же с Арт-Мастерами даёт возможность уменьшить дистанцию между творчеством и бизнесом.

И поэтому не случайно в программе Творческих Мастерских ЦКП-В работает любитель фото ВИТА по теме "Ракурс сотворения: воплощение себя". В этой Мастерской не будет обучения мастерству фотографирования. Вита продемонстрирует ракурсы своего взгляда: как их искать, открывать, чувствовать. Участникам будет предложено учиться видеть то, что на самом деле делает другой, видеть содержание за внешней формой, новые краски и образы в обычном и привычном. В современных условиях требуется выработка новых решений, значит, нужны те, кто обладает образным мышлением, способностью нестандартного видения, эвристичными идеями для выработки нужных решений.

- Конечно, понятие "Мастерская" как жанр отсылает нас во времена мастеров и подмастерьев. В деятельности ЦКП-В один из ключевых вопросов - в участниках учебных Мастерских. Первое условие - это должны быть те, кто приходит с вопросами, с желанием, с проблемами. Те, кому особо не надо объяснять, зачем ему надо учиться, - комментирует управляющий партнёр ЦКП-В Валерий НАГОРНЫЙ, генеральный директор Компании "Порт-Контракт". - Второе - это индивидуальный подход к участникам. Здесь не может быть массовости, в том числе и потому, что Мастер не всякого возьмёт к себе в подмастерья. Учебные Мастерские ЦКП-В практически подводят их участников к необходимости разработки ПРОГРАММ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, а ЦКП-В - к необходимости тьюторского сопровождения, к работе по образовательной навигации. Это может дать участникам освоение новых инструментов деятельности, новых смыслов, появление новых идей для бизнеса, жизни, взаимоотношений.