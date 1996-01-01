Спасите мою внучку, ее зовут Таисия!

Ей год и 3 месяца. Она в реанимации. Травма.

Я не прошу денег. Если все позитивные люди Интернета подумают и пожелают ей здоровия только одну минуту, я верю, великолепный смелый ребенок выживет.

Не собираю денег. ПРОСТО 1 минуту будьте рядом со мной 28 января в 20-00. Флешмоб ради спасения ребенка.

Лена Васильчук, ответсек "Тверской газеты", член клуб региональной журналистики "Из первых уст".