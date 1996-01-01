Ученые повидались с "путинской" тигрицей

Чтобы выяснить, что происходит с тигрицей, помеченной космическим передатчиком в рамках программы изучения амурского тигра на российском Дальнем Востоке, инициированной Владимиром ПУТИНЫМ, директор Уссурийского заповедника ДВО РАН Андрей КОТЛЯР и директор Амурского филиала WWF России Юрий ДАРМАН новогодние праздники провели в лесу.

Ученые прошли по следам зверя 80 км, составляя мозаику событий жизни Серьги с тигрятами за 6 дней. Получено много новой научной информации, собран материал для генетических исследований от трех взрослых тигров. "Сегодня Серьга вместе со своими тигрятами живет благополучно" - сообщили ученые на сайте Амурского филиала WWF.