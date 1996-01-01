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Антикризисная баланда
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
В автомобильной столице США Детройте преступники не хотят выходить из тюрем, зная, что не смогут найти работу.
Как пишет местная пресса, растет число правонарушителей, желающих вновь вернуться за решетку. "По крайней мере, в местах заключения у них есть регулярное трехразовое питание и крыша над головой", - поясняют правозащитники, которые помогают заключенным вновь влиться в нормальную жизнь. По официальным данным, уровень безработицы за последнее время в Детройте превысил 20%.
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