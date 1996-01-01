ВГУЭС поддерживает ректора МГУ

Ректор МГУ академик Виктор САДОВНИЧИЙ предложил ввести единую плату за обучение во всех вузах России. В качестве примера он привел университеты Франции и Германии, где эта цифра, например, не превышает тысячи евро в год. Эту идею поддержал ректор ВГУЭС, профессор, доктор экономических наук, депутат Законодательного собрания Приморского края Геннадий ЛАЗАРЕВ.

"В ближайшие годы все учебные заведения страны - и средние, и высшие - почувствуют спад потока учеников и студентов. В ситуации демографического провала первостепенное значение получает даже не проблема количества договоров о платном обучении, а вообще - количество и качество абитуриентов. Мы заинтересованы в том, чтобы дети поступали на бюджетные - бесплатные для них - места в университет, которые, безусловно, будут. Что касается платы за обучение, то, я думаю, в условиях экономического кризиса и конкурентной борьбы университетов, есть смысл подумать над сокращением издержек и повышением эффективности работы вуза. Мы поддержим инициативу ректора МГУ и сделаем плату за обучение в вузе приемлемой в условиях финансового кризиса", - заявил Геннадий Лазарев.