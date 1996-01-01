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ЕГЭ спровоцирует социальные конфликты
Восьмилетний эксперимент с проведением Единого государственного экзамена (ЕГЭ) закончен - с 1 января 2009 г. в силу вступил закон, согласно которому сдавать итоговые экзамены за курс средней школы и вступительные экзамены в вуз все выпускники будут обязаны исключительно в форме ЕГЭ. Президент Всероссийского фонда образования Сергей КОМКОВ считает, сообщает "Утро.Ru", что это приведет к катастрофическим последствиям.
В этом году 11-классники будут сдавать два обязательных экзамена - по русскому языку и математике. Учитывая тенденцию роста неудовлетворительных результатов сдачи ЕГЭ по этим предметам в течение последних трех лет, специалисты прогнозируют, что в этом году порядка 120 тысяч выпускников не получат аттестата о среднем образовании и покинут школу с так называемым "волчьим билетом". Поскольку в связи с кризисом по всей стране идут массовые увольнения, на работу им устроиться вряд ли удастся. "В течение 8-9 месяцев после окончания школы произойдет нагнетание острейшей социальной напряженности, что может вылиться в гуманитарную катастрофу для нашей страны и в мощнейшее социальное потрясение", - предупреждает профессор Комков. Он не исключает, что Россию могут ожидать те же события, что происходили во Франции в мае 1968 г., когда молодежные бунты привели к смене правительства и отставке Де Голля.
Возможным сценарием развития событий заинтересовались даже в Генпрокуратуре. Сергей Комков рассказал, что его попросили "срочно подготовить справку для генерального прокурора. Видимо, он пойдет к президенту и председателю правительства, потому что ситуация может стать неуправляемой".
Те, кто получат удовлетворительные оценки по русскому и математике, смогут поступать в вузы. Но абитуриентов ждет еще одно препятствие. Кроме русского языка (этот экзамен нужен для поступления на любую специальность) и математики (она нужна только там, где это профильный предмет), по каждой специальности будет три обязательных экзамена в форме ЕГЭ. Рособрнадзор выпустил перечень вступительных испытаний в 2009 г., проанализировав который, эксперты пришли к выводу, что при поступлении в вуз должны быть учтены пять обязательных ЕГЭ. Помимо этого 24 учебным заведениям оставлено право проводить дополнительные испытания - собеседования, письменные работы.
Ежегодное сокращение бюджетных мест (в среднем на 6% - 8%), повышение платы за обучение на платных отделениях (в 3-5 раз) приведет к тому, что для большей части абитуриентов дорога в вуз будет закрыта: "Мы прогнозируем, что из выпускников, успешно сдавших итоговый экзамен, поступить в высшее учебное заведение на все виды обучения смогут не более 35%, то есть каждый третий". Поскольку недобор на бюджетные места в этом году составит как минимум 15% - 20%, специалисты прогнозируют сокращение бесплатных мест.
"В условиях кризиса мы лишаем людей перспективы, возможностей, будущего. А люди, лишенные будущего, готовы на все. Я думаю, что нам стоит готовиться к мощным социальным бунтам, молодежь остановить будет невозможно", - подытожил Сергей Комков.
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