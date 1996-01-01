Кризис не коснулся Приморья...

В краевой администрации вовсю заседают антикризисные комиссии, а губернатор края "рекомендовал" мэрам городов оперативно отслеживать ситуацию. Понятно, что полагаться на статистические данные в таком случае бессмысленно.

Например, в администрации Владивостока на днях получили свежие статистические данные. За ноябрь. "Так что мы теперь со всеми основаниями можем признать - в ноябре никакого экономического кризиса во Владивостоке не было, - прокомментировала ситуацию начальник управления экономики и развития предпринимательства Евгения МАЙОРОВА.

- А если серьезно, то мы рассылаем руководителям предприятий письма с просьбой ответить на ряд контрольных вопросов. Большинство относятся к нашей просьбе лояльно.

- И предоставляют достоверную информацию?

- Конечно, не в полном объеме, но это все равно лучше, чем ничего. А статистика будет всегда запаздывать.

- Так кризис у нас есть или кризиса у нас нет?

- Пока нет. Скоро подоспеют официальные декабрьские данные, проверим поступившую информацию с мест. Но на дворе будет уже февраль. Радует только то, что в городе нет крупных производственных предприятий. Из других регионов страны приходит информация о закрытии градообразующих предприятий, какой-нибудь один автомобилестроительный или машиностроительный завод встал - и весь город без работы. На этом фоне мы очень неплохо смотримся. Наш город носит иную направленность, сервисную. Дестабилизируют ситуацию митинги против повышения таможенных пошлин. Кроме того, сейчас прикрывается челночный бизнес. Между тем, по сути, уже много лет регион выживает за счет ориентации на торговлю (зачастую полулегальную) со странами-соседями. Вот наш основной малый бизнес.

- Судя по всему, индустриальный тип развития нам не грозит. А как насчет создания новых рабочих мест?

- Даже если будет определено финансирование строительства предприятий, то на это потребуется большое количество времени. Маловероятный сценарий. Многие возлагали надежды на стройки АТЭС. Но на сегодняшний день на стройках АТЭС практически не работают жители Владивостока, все делается силами привезенных специалистов. Никто не спорит, что они выиграли тендер, но некая надежда на новые рабочие места была. К сожалению, этого не произошло, не было ни одного выхода на службу занятости населения с просьбой о подборе квалифицированного (да и вообще какого-нибудь) персонала.

- Странная картина получается. В Москву отправляется неточная информация, на основании которой вырабатываются рекомендации для региона. И так далее. Вам не кажется, что это заведомо провальный способ управления?

- Мы стараемся почаще выходить на улицу, поскольку живем в этом городе и видим, что происходит. Инфляция за две недели этого года уже составила 1,2%. Сравниваем с другими регионами: на западе бензин дешевеет, у нас дорожает; строительные материалы там упали в цене на 30% - у нас подорожали. Брать какой-то российский прогноз и применять к Приморскому краю и Владивостоку бессмысленно, мы развиваемся по другому сценарию.