В полной Азиопе

Наберите в легкие побольше воздуха. Начали! Если в столице произойдет разрушительное землетрясение, то это предоставит большие возможности для регионов в плане их ускоренного развития, поскольку в этом случае пострадает территория с самой высокой концентрацией экономической активности, число жителей которой составляет примерно 10% общего населения страны. Тихо, товарищи! Спокойствие! Не спешите меня обвинять в кровожадности. Лучше читайте дальше. Хотя бы еще один абзац.

Во-первых, это не я так считаю, а руководитель одного из регионов. Во-вторых, выдвинули эту жутковатую идею не в России. И где бы вы думали? Где еще так страдают территории от гнета "ридной" столицы? Я б не в жизнь не догадался, если бы лично не прочитал. Это, други мои, наша соседка Япония.

Некий Тосидзо ИДО, глава префектуры Хёго, так и сказал: "Если бы случилось сильное землетрясение в Канто (это что-то типа нашей Московской области. - Прим. авт.), то наибольший ущерб был бы причинен Токио. Вот это был бы шанс, и нам следовало бы им воспользоваться".

Понятное дело, разразился скандал. В Японии с этими вещами не шутят. Чиновник стал сдавать назад. Он якобы имел в виду, что Токио - экономический центр, где живет 12 млн народу, а это ни много ни мало 10% населения страны. Поэтому "важно поддерживать развитие экономики в других районах, на случай разрушения столицы".

Да ладно, знаем мы эти оговорочки по ФРЕЙДУ. Съехал мужик с темы, хотя в своей основе она имеет вполне животрепещущую проблему - узурпацию столицами ряда государств, так сказать, основных активов страны. Надо отметить, что такое "мироустройство" характерно для стран, где не все в порядке, извините за вульгарность, с демократией. Или традиции такие. Япония в их числе: назначаемость губернаторов, так называемая полуторопартийная политсистема (типа наших единороссов и справедливороссов, только почестнее) и, соответственно, несамостоятельное самоуправление. Оказывается, и в Стране восходящего солнца светило, фигурально выражаясь, греет не всех одинаково...

Что же касается нас, то по эту сторону Японского моря все гораздо хуже. Но нет смысла в очередной раз плакаться о тяжкой нашей доле. Особенно в той части, которая зависит от Москвы (например, проклятущие атопошлины). Какой смысл? Мы и так о себе все знаем. А правду о нас по ту сторону от Уральских гор все равно запрещено ретранслировать. Да и, вправду говоря, давно неинтересно там особо никому, как мы живем...

...На днях коллега принесла детскую расписную и умную книжку, которую купила своему сынишке. Она так и называется "Занимательная книга вопросов и ответов для самых маленьких", вышедшая в столичном издательстве "Росмэн" в 2008 году. Цитирую вопрос: "Кто я: русский или россиянин, европеец или азиат?" Теперь ответ: "Самый многочисленный народ в России - русские. Но в нашей стране издавна проживало много других народов. Они не русские, но все они - россияне. Если ты живешь в Москве - ты европеец, а если во Владивостоке - азиат. А можно называть себя евразийцем... Вот какая страна Россия...".

Вроде бы и все правильно - с точки зрения географии, но что-то подсказывает (и, как выяснилось, не мне одному), что для неокрепшего детского ума делить нацию на две части, даже столь политкорректно, ой как негоже. Ведь после он будет чаще слышать не такие сюсюканья, а заштампованные утверждения типа: "цивилизованная Европа", "европейский стиль", "европейский дом" и соответственно "дикая Азия", "азиатский менталитет" и пр. Отсюда подсознательно и сформируется в юной голове отношение к людям, живущим к востоку от Садового кольца (чтобы понятнее), как к совершенно чуждым. Другим. Иным.

Может быть, я где-то и перегибаю палку в своих опасениях, но что-то я не слышал, живя во Владивостоке, чтобы мы особо называли друг друга азиатами. И водку пьем 40-градусную. И едим вилками и ложками, а не палочками (разве что для прикола). И материмся трехэтажно, думаю, как и в Рязани. К тому же у нас тут свои азиаты - китайцы, корейцы, таджики, наконец, метущие дворы и скребущие снег. Кстати, спасибо им за это огромное. Но если кому-то очень хочется сделать нас азиатами... Что ж. Можем быть, и вправду хватит прыгать и махать руками, крича в сторону самовлюбленной столицы: "Мы здесь, мы свои!", а раз и навсегда повернуться к Азии лицом, а к соотечественникам-европейцам гордой и (если вы так настаиваете) азиатской, кх, спиной. Тогда мы точно все вместе окажемся, как заметил известный сатирик, в Азиопе. Причем полной.