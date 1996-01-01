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Погост для мусульман открылся рядом

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На городском погосте, что у села Матвеевка, появится вероисповедальный участок для погребения усопших в традициях мусульман. Постановление об этом подписал мэр Хабаровска, откликнувшись на просьбы многочисленной диаспоры, исповедующей эту религию.

Пока этот участок на территории городского кладбища ничем не отличается от других - площадка разбита на сектора, проложены дороги, но скоро мусульмане сами ее приспособят для проведения ритуалов прощания. Не исключено, что вскоре получат свой погост и иудеи - еврейская община тоже обращалась в муниципалитет по этому поводу.

Кладбищенский комплекс Хабаровска, расположенный в районе пригородной Матвеевки, по привычке еще называют новым, хотя за несколько лет его территория уже более чем наполовину освоена под захоронения. Вторая очередь этого комплекса предполагает открытие современного крематория, и, как сообщает городской сайт, на днях будет объявлен конкурс на выполнение муниципального заказа по его проектированию, а осенью предполагается начать и строительство.

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