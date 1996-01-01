Льгот нет. Ходите пешком

С 1 января вступила в силу монетизация льготного проезда. Решение об отмене льгот и замене заветной карточки "100%" на 150 руб. было столь непопулярно, что окончательное решение проблемы на краевом и городском уровнях депутаты откладывали до последнего. Во Владивостоке, например, вопрос обсуждался параллельно с принятием оптимистичного бюджета времен кризиса. В защиту льготников выступал депутат Геннадий ТУРМОВ, с трибуны к народным избранникам обращался председатель городского совета ветеранов войны Яков КАН. Оба с предсказуемым результатом.

Денег как не было, так и нет. Так что непопулярные меры в целях сохранения общественного спокойствия названы денежной компенсацией проезда на общественном транспорте. О чем и доложено широкой общественности в виде отчета о 100% исполнении наказов избирателей. Россия не без добрых людей, со скуки умереть не дадут. Ветеранская общественность просила выделить на проезд по 650 руб. и полностью сохранить льготы на проезд в трамваях и троллейбусах. Просьбу аргументировали средним числом поездок в месяц. Принимающие решения, помножили сумму на число льготников, и все спустили на тормозах. А казалось бы, все так хорошо начиналось: льготников пересчитали, отделили "федералов" от "краевых", а "краевых" от "городских". Людская инвентаризация потребовалась для того, чтобы выяснить раз и навсегда, кто и за кого должен платить. Далее вопрос рассматривался по уровням компетенции. Пожалуй, в самой сложной ситуации оказались горожане: 13 поездок в месяц для посещения больниц, аптек, рынков и ближайших родственников явно недостаточно. Как оказалось, ежемесячные 450 руб., поступающие в качестве компенсации на лекарства и городской телефон, рассчитаны и на проезд в общественном транспорте. Вообще-то, отмена льгот должна была произойти еще в 2005 г., тогда для Приморского края и его населения с активной жизненной позицией было сделано исключение.

Была идея отобрать деньги у жителей районов, поскольку "они все равно никуда не ездят", и отдать горожанам. Против уравнительной системы особенно активно выступал депутат Думы Владивостока Игорь ЧЕМЕРИС: "Зачем жителю Тернея эти транспортные деньги? А во Владивостоке они никому лишними не будут". Но денег лишних не бывает, будь они транспортные или еще какие. В итоге льготники получили то, что получили. Согласно правовому акту, денежная выплата в размере 1800 руб. в год будет предоставляться пенсионерам, которые не включены в краевой и федеральный регистры льготников, и постоянно проживают на территории Владивостокского городского округа. Также денежные выплаты предусмотрены учащимся муниципальных образовательных учреждений из малообеспеченных семей (1200 руб.) и студентам (900 руб). Выплаты планируется проводить ежеквартально.

Транспортные компании города, выполняющие пассажирские перевозки, вздохнули свободнее. Конечно, если не считать водительской ругани с бабушками. "Я понимаю, что жизнь у старых людей не сахар, - прокомментировал ситуацию для журналиста один из водителей. - Но мне то что делать? Днем я вообще одних льготников вожу! А нормальных людей только утром и вечером". Обратная сторона медали: монетизация льгот только вступила в силу, а в автотранспортных компаниях уже заговорили об оптимизации числа автобусов на маршрутах в дневное время.

Федеральных льготников нововведение затронет в меньшей степени. По информации департамента социальной защиты Приморского края, выплаты сохраняются для ветеранов труда, тружеников тыла, ветеранов войны и инвалидов. Впрочем, за конкретной информацией лучше обращаться самостоятельно. Действует льгота и на междугородном транспорте: льготник покупает билет за полную стоимость, и по факту предъявления его органам соцзащиты будет компенсировано 50% цены.

Социальную напряженность во Владивостоке должны были как-то снизить два решения главы городской администрации Игоря ПУШКАРЕВА. Им подписаны документы о порядке предоставления пенсионерам дополнительных мер социальной поддержки на проезд в электрическом пассажирском транспорте (трамвай, троллейбус), а также проезд на морском транспорте. Правом бесплатного проезда в электротранспорте могут воспользоваться пенсионеры, не включенные в федеральный и краевой регистры лиц, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты. Удостоверения льготникам выдаются районными отделами управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока. С собой просят иметь: паспорт, пенсионное удостоверение и фото 3х4.

Льготы на морской транспорт предоставляются гражданам, зарегистрированным по месту жительства на островных территориях Владивостока, и тем, кто имеет садовые и дачные участки на островах Русский, Попова и полуострове Песчаный. Перечисленным категориям полагается 50%-ная скидка. Правда, цены на проезд в этом году повысились на 30%. "Но на безрыбье, как говорится, и сам раком встанешь. Пусть хотя бы половину компенсируют, - прикидывает стоимость килограмма картошки с личного дачного участка жительница о. Русский. - Нет, все равно дороговато выходит. Буду на пирсе продавать". Кстати, те, у кого не оформлено право собственности на дачный участок, в льготную категорию не попадают.

Для непонятливых льготников, желающих разобраться в вопросе лично: кто, кому и сколько должен платить, с 15 января по телефону 33-25-82 работает "горячая линия". Непопулярные меры пытаются разъяснить специалисты управления по исполнению программ по поддержке населения. Более подробную информацию можно получить в районных управлениях: Фрунзенский р-н - 22-27-13; Ленинский р-н - 61-41-66; Первомайский р-н - 27-37-14; Первореченский р-н - 36-42-28, Советский р-н - 31-82-98.