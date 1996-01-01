ДВГУ открывает двери

Самый масштабный за последние 10 лет День открытых дверей пройдет 24 января, накануне Дня студента, в Дальневосточном государственном университете, сообщает PrimaMedia.Ru.

Это мероприятие приемная комиссия ДВГУ традиционно проводит для будущих абитуриентов накануне праздника всех студентов уже 15-й раз. Выпускников средних школ со всего края ждут в старейшем вузе региона, на базе которого будет создан Дальневосточной Федеральный университет.

- День открытых дверей - это отличная возможность для будущих абитуриентов познакомиться со всеми преимуществами учебы в нашем университете, - говорит исполнительный директор образовательного округа ДВГУ Людмила СТАНКЕВИЧ. - Многим выпускникам школ просто не хватает знаний о факультетах выбранного ими института, об имеющихся в них специальностях, поэтому и возникают трудности при поступлении. Наша главная задача - ответить на все интересующие ребят и их родителей вопросы.

Мероприятие пройдет в несколько этапов. C утра в 20 институтах университета, колледжах, хореографическом училище и лицее информационных технологий для будущих абитуриентов и их родителей запланированы ознакомительные экскурсии, в ходе которых им расскажут об интересующих специальностях и факультетах.

Основное же действие начнется в Большом концертном зале ДВГУ по ул. Мордовцева, 12 в 13.00. Гостей торжественно встретят ректор ДВГУ Владимир КУРИЛОВ и члены Ученого совета, анимацией займутся ребята из Молодежного центра. Ожидается, что в этом году ДВГУ посетят несколько тысяч гостей со всего Приморья.

Нынешний День открытых дверей ДВГУ не последнее подобное мероприятие. В марте, в дни школьных каникул, ДВГУ снова распахнет двери для своих будущих абитуриентов. А Издательская компания "Золотой Рог" готовит специальный выпуск "Куда пойти учиться", где будет размещена полная информация по вопросам высшего и среднеспециального образования.