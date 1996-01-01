Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ДВГУ открывает двери
Самый масштабный за последние 10 лет День открытых дверей пройдет 24 января, накануне Дня студента, в Дальневосточном государственном университете, сообщает PrimaMedia.Ru.
Это мероприятие приемная комиссия ДВГУ традиционно проводит для будущих абитуриентов накануне праздника всех студентов уже 15-й раз. Выпускников средних школ со всего края ждут в старейшем вузе региона, на базе которого будет создан Дальневосточной Федеральный университет.
- День открытых дверей - это отличная возможность для будущих абитуриентов познакомиться со всеми преимуществами учебы в нашем университете, - говорит исполнительный директор образовательного округа ДВГУ Людмила СТАНКЕВИЧ. - Многим выпускникам школ просто не хватает знаний о факультетах выбранного ими института, об имеющихся в них специальностях, поэтому и возникают трудности при поступлении. Наша главная задача - ответить на все интересующие ребят и их родителей вопросы.
Мероприятие пройдет в несколько этапов. C утра в 20 институтах университета, колледжах, хореографическом училище и лицее информационных технологий для будущих абитуриентов и их родителей запланированы ознакомительные экскурсии, в ходе которых им расскажут об интересующих специальностях и факультетах.
Основное же действие начнется в Большом концертном зале ДВГУ по ул. Мордовцева, 12 в 13.00. Гостей торжественно встретят ректор ДВГУ Владимир КУРИЛОВ и члены Ученого совета, анимацией займутся ребята из Молодежного центра. Ожидается, что в этом году ДВГУ посетят несколько тысяч гостей со всего Приморья.
Нынешний День открытых дверей ДВГУ не последнее подобное мероприятие. В марте, в дни школьных каникул, ДВГУ снова распахнет двери для своих будущих абитуриентов. А Издательская компания "Золотой Рог" готовит специальный выпуск "Куда пойти учиться", где будет размещена полная информация по вопросам высшего и среднеспециального образования.
Новости тематики
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
Новости раздела
- Якутия бьет в одну точку
- Всемирный День туризма на Колыме отметят квестом
- Чемодан - вокзал - хоть куда
- Улица Дальнего Востока открылась на набережной бухты Аякс
- Природному парку "Ленские столбы" повысили статус
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"
- Немецкие СМИ связали военные учения "Восток-2018" и ВЭФ во Владивостоке
- Филиалы федеральных университетов откроют на Дальнем Востоке
- Tele2 выяснила музыкальные предпочтения клиентов
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко: "Ситуация в Приморье не очень хорошая"
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Малая авиация Приморья готова перейти на "зимнее" расписание