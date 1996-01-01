Нации хотят привить здоровый образ жизни

До государственных мужей наконец-то дошло: одним лишь строительством медицинских центров здоровье нации не поправишь. Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить каждого от всех болезней. Человек - сам творец своего здоровья, за которое надо бороться.

Замена сустава, сердечного клапана и другая высокотехнологичная медицинская помощь требуется далеко не каждому. У основной массы населения куда более прозаические болячки: гипертония, гастрит, ОРЗ... Именно такие диагнозы чаще всего ставят приморцам врачи. И всех этих заболеваний можно избежать при здоровом образе жизни.

Формирование здорового образа жизни - это и есть новое направление национального проекта "Здоровье", реализация которого начинается с этого года. Но вся проблема в том, что наши чиновники, похоже, не вполне понимают, что значит - вести здоровый образ жизни.

Из пресс-релиза администрации Приморского края:

"В рамках нацпроекта "Здоровье" планируются эпидемиологические исследования, информационные кампании, совершенствование законодательства, обучение специалистов, обеспечение мониторинга и контроля за соответствием табачной и алкогольной продукции. На эти цели из федерального бюджета планируется выделить 3,8 миллиарда рублей".

То есть немалые бюджетные деньги потратят на то, чтобы народ, образно говоря, не пил паленой водки и не курил дрянных сигарет. Часть средств израсходуют на проведение антиалкогольной и антиникотиновой кампаний - по ТВ начнут крутить ролики, на улицах установят щиты, в общественном транспорте развесят листовки со слоганом "Пить и курить - здоровью вредить!" А затем отрапортуют наверх о реализации очередного этапа нацпроекта "Здоровье". Но станут ли приморцы от этого здоровее?

С пивом по жизни

"Приходится лишь сожалеть, что вид подростка с банкой пива в руке на улицах Владивостока не является чем-то из ряда вон выходящим. А ведь пивной алкоголизм развивается быстрее, а лечится гораздо тяжелее, - говорит главный нарколог Минздравсоцразвития РФ в Дальневосточном федеральном округе, главный врач Приморского краевого наркологического диспансера Людмила Михалева. - Регулярное употребление пива в подростковом возрасте - достаточное основание утверждать, что к 30 годам у человека будут серьезные алкогольные проблемы. К тому же подростки редко ограничиваются пивом. Со временем неизбежно происходит переход на крепкие спиртные напитки".

Пройдитесь по нашей Спортивной гавани. Даже в лютый мороз молодежь не расстается с бутылкой пива! Неужели мучит жажда? Скорее, это просто стало привычкой. В связи с этим задаем вопрос нашей доблестной милиции и стоящей на страже закона прокуратуре: разве на территории Владивостока не действует запрет на распитие спиртных напитков в общественных местах? И задаем вопрос местным властям: почему бутылку кваса на улице не купишь, а вот пива - хоть залейся!

Курение в общественных местах тоже запрещено российским законодательством. Но кто во Владивостоке его соблюдает? Зайдите в поданный под посадку автобус - накурено, хоть топор вешай! Многие водители курят и во время движения, огрызаясь на замечания пассажиров. Почему же городские власти не принимают соответствующих мер?

Децибелами по ушам

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) установила, что здоровье человека зависит от четырех факторов в процентном отношении:

условия и образ жизни людей - 50-55%;

состояние окружающей среды - 20-25%;

наследственность - 15-20%;

медицинское обеспечение - 8-10%.

Состояние окружающей среды стоит на втором месте среди факторов, влияющих на наше здоровье. Но уровень загазованности городских улиц, уровень содержания в воздухе вредных веществ в ряде районов Владивостока превышает предельно допустимые нормы. И этой дрянью мы дышим, хотя Конституция РФ гарантирует человеку право на благоприятную окружающую среду. Но получается, что все эти гарантии - пустой звук.

Серьезно влияет на здоровье и акустическое загрязнение окружающей среды, или уличный шум. Связь между преждевременными смертями и шумами научно доказана, и напрасно многие не воспринимают уличные шумы как существенный фактор загрязнения, влияющий на здоровье.

По данным исследований ВОЗ, из-за сердечных расстройств, вызванных высоким уровнем шума и его долгой протяженностью, ежегодно гибнут тысячи человек. А Федеральное ведомство по защите окружающей среды Германии умудрилось даже подсчитать, что два инфаркта из ста напрямую связаны с шумовым загрязнением, так как после порога в 55 дБ постоянный шум в 2 раза увеличивает риск возникновения гипертонии. Он вызывает в нас агрессию, усталость, головные боли, невозможность сконцентрироваться на выполняемой работе. Шум является причиной расстройства нервной системы, преждевременного старения и в 30 случаях из 100 укорачивает на годы жизнь обитателей городов. И даже если вам кажется, что вы привыкли к шуму и он не вызывает у вас неудобств, физиологические изменения все равно происходят.

Шум в 80 дБ является опасным для здоровья, а на оживленных магистралях Владивостока он превышает 90 дБ. И не только узость дорог, наличие в транспортном потоке трамваев, большие продольные уклоны, плохое состояние дорожного полотна, наличие жилой застройки вдоль магистралей и т.д. создают повышенную акустическую нагрузку на окружающую среду. Это, скорее, объективные причины, которые сложно устранить без солидных денежных вливаний. А есть и субъективные причины уличного шума. К ним следует отнести езду автотранспорта без глушителей (особенно в ночное время), импровизированные салюты, грохочущая музыка уличных динамиков, кричащая реклама электронных табло, орущие в мегафон зазывалы и т.п. Обо всем этом "Дальневосточный лечебник" писал еще в августе прошлого года. Но ни городские, ни краевые власти, ни прокуратура, ни Роспотребнадзор, к которым мы обращались, нас не услышали.

Борьбой с уличным шумом во Владивостоке никто не занимается. Поэтому число сердечно-сосудистых заболеваний среди владивостокцев год от года растет, а вместе с ними растет и уровень смертности горожан.

Турник за турникетом

Из пресс-релиза администрации Приморского края:

"Губернатор края Сергей Дарькин ставит задачу - к 2010 году к регулярным занятиям спортом привлечь до трети населения края. На 10% вырастет численность тренерских кадров... В этом году на реализацию программных мероприятий из бюджета края будет направлено 50 миллионов рублей, кроме того, 60 миллионов поступит из федеральной казны".

Вот только к каким видам спорта собираются привлечь треть приморцев? К футболу, хоккею, спидвею? А ведь давно доказано, что здоровью от спорта больше вреда, чем пользы. У активно занимавшихся спортом к старости болячек не меньше, чем у тех, кто вел малоподвижный образ жизни. Польза для здоровья - от регулярных занятий физкультурой. Но для ее развития практически ничего и не делается.

Возьмем бассейны. Если следовать нормативам, при нынешней численности населения бассейнов во Владивостоке недостаточно - по-хорошему, свой бассейн должен быть в каждом жилом квартале. И тем не менее, избытка посетителей во владивостокских бассейнах не наблюдается. Для большинства горожан не по карману цены.

Далее. Спортивные площадки есть далеко не в каждом дворе. К примеру, в центральной части города всего один турник, который находится на территории так называемого водно-оздоровительного комплекса (бывшая водная станция "Динамо"). Но за вход на его территорию, на которой, кроме турника и небольшой детской площадки, ничего и нет, надо выложить 20 рублей. А ведь этот турник был установлен еще в те времена, когда никаких частных фирм в Спортгавани и в помине не было.

А вот во вьетнамском курортном городе Нячанг великолепный песчаный пляж протяженностью 6 км является муниципальным, и деньги там берут лишь за оказанную услугу - пользование шезлонгом и т.п. Ходить по пляжу, загорать на песке и купаться в море можно совершенно бесплатно.

К слову, во Вьетнаме нет необходимости формировать у населения здоровый образ жизни. Этот образ жизни у вьетнамцев в крови, поэтому это одна из самых здоровых наций. Каждое утро и каждый вечер сотни, тысячи, десятки тысяч вьетнамцев собираются в скверах и парках и все вместе занимаются физкультурой. И не по принуждению, а добровольно. Кто-нибудь из пожилых людей показывает комплекс упражнений, а остальные повторяют.

У нас в городе подобное невозможно в принципе. Потому что во Владивостоке нет ни скверов, ни парков в полном смысле этого слова.

Согласно нормативам, на каждых четырех жителей должно быть не менее одного дерева, для 600-тысячного Владивостока - как минимум, 150 тысяч деревьев. Сколько их на самом деле - никто толком не знает. Перепись зеленых насаждений давно уже не проводится. Для сравнения: во Вьетнаме за каждым деревом закреплен свой номер. И это действительно деревья, а не остатки стволов с обрубленной кроной, как во Владивостоке.

Приведем еще несколько цифр. В столице Приморья общая площадь зеленых насаждений составляет менее 3,5% от общей площади территории. Меньше - только в Мурманске. Но Мурманску простительно - он за полярным кругом. А Владивосток-то - на широте Сочи! Даже в соседнем Хабаровске зелени в четыре раза больше. В Москве - 22%, Санкт-Петербурге - 27%, Волгограде - 28%, в Иркутске - 38%, а в Перми зеленая зона составляет 50% - половину городской территории!

Одним словом, приступая к реализации очередного направления нацпроекта "Здоровье", местные власти прежде всего должны сформировать здоровый образ жизни в своих головах. Иначе бюджетные деньги окажутся выброшенными на ветер.