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ЖКХ Хабаровска: Тарифы на жизнь
С 1 января для жителей Хабаровского края тепловая и электрическая энергия подорожала на 25%. Тариф на электроэнергию для городского населения теперь составляет 2,46 руб. за 1 кВт/ч, для горожан с электроплитами - 1,72 руб.
Как известно, повышение тарифов, регулируемых государством, разрешено проводить не реже одного раза в год. В Хабаровском крае новые цены на основные коммунальные услуги традиционно вводятся с 1 января. Новый 2009 год не стал исключением - в Хабаровске подорожали практически все основные услуги населению. В 2008 году электроэнергия стоила для горожан, проживающих в домах со стационарными электроплитами, и сельского населения - 1,72 руб. за 1 кВт/час. Но, как планирует наше правительство, за три года относительно дешевый, по сравнению с другими странами, российский киловатт должен увеличиться в цене почти в 2 раза.
За тепло хабаровчанам теперь придется выкладывать в среднем 728,26 рублей за 1 Гкал. Если смотреть в абсолютных цифрах, то, согласно постановлению краевого правительства, предельный максимальный тариф на тепловую энергию для населения в крае составит 1400 рублей за Гкал (без учета НДС).
Стало дороже обходиться и пользование газом. Розничная цена на природный газ теперь составляет 4426,74 рублей за 1000 куб. метров - для приготовления пищи и горячего водоснабжения, 2735,14 рублей - для отопления жилых помещений.
Услуги водоснабжения в этом году в Хабаровске подскочили на 14,9% за один куб воды, а услуги водоотведения, то есть канализации - на 20%.
С 13 января стал известен и размер платы за содержание и ремонт жилья для нанимателей по договорам социального найма и тех, кто проживает в муниципальном жилфонде. С учетом того, что теперь платежи за содержание и текущий ремонт жилых помещений разделены между собой, по сравнению с 2008 годом тариф увеличился на 16,5% (в 2008 году рост был на 13%). "Предельный индекс увеличения платы за жилое помещение на этот год 25%, - сказали в пресс-службе администрации Хабаровска. - Как видим, реально будет гораздо меньший платеж, чем установило краевое правительство". Для хабаровчан, проживающих в муниципальных общежитиях, уровень платежей за эти услуги установлен в размере 49% от экономически обоснованных затрат.
В абсолютных цифрах размер платы за наем жилого помещения (неприватизированных квартир) определен в размере 5,13 руб. (без НДС) за 1 кв. метр общей площади. Стоимость текущего ремонта жилья составит 5,28 руб. в расчете на один квадратный метр общей площади. А вот сумма ежемесячной оплаты за содержание жилого помещения зависит от благоустроенности и этажности жилого фонда. Так, в благоустроенных домах (с водопроводом, канализацией, ванными, централизованным отоплением и горячим водоснабжением) высотой до 2 этажей сумма платы составит 12,95 руб. за один кв. метр общей площади. В благоустроенных домах от трех до 5 этажей плата за содержание жилья равна 16,65 рубля за кв. метр. В домах от 6 этажей и выше размер платежа за кв. метр общей площади зависит еще и от наличия лифта и мусоропровода. При наличии этих удобств тариф равен 25,07 руб., без них - 19,43 руб.
Одна добрая новость: цену на проезд в общественном транспорте - 12 руб. за одну поездку - в ближайший месяц в Хабаровске поднимать не планируют. А вот тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки дальнего следования в плацкартных и общих вагонах уже изменились. С 1 января билеты подорожали на 12%. В то же время РЖД продлили льготы на проезд школьников и студентов в поездах дальнего и пригородного сообщения до 15 мая этого года. Правом на льготный проезд до 15 июня будут пользоваться учащиеся профессиональных технических образовательных учреждений, начальных профессиональных образовательных учреждений и студенты.
Услуги телефонной связи тоже подорожают, но не с 1 января, а с 1 марта. ОАО "Дальсвязь" намерено с 1 марта 2009 года увеличить тарифы на фиксированную связь в среднем на 9%. Как пояснили представители оператора связи, повышение вызвано компенсацией инфляционных издержек и ростом энерготарифов.
Нетрудно догадаться, что следом за всеми перечисленными повышениями по давней традиции поднимутся и цены на многие другие товары и услуги, включая продукты питания. Властям остается только призывать хабаровчан к спокойствию.
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