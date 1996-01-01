Экоэкспертиза

Во исполнение ст. 14 ФЗ № 174 от 23.11.95 г. "Об экологической экспертизе" и в целях максимального учета общественного мнения ОАО "Хабаровский НПЗ" в срок с 20 января по 24 февраля проводит общественное обсуждение по материалам обоснования деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

Ознакомиться с материалами и направить аргументированные предложения можно по адресу: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17, либо по телефону: 79-52-27.