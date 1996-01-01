Фермер построил дом. Не для себя

Роскошный подарок сделал фермер поселка Восход Хабаровского края Александр ВЕРЕМЕЙЧУК для своих работников: на собственные деньги он построил дом, в котором справили новоселье сразу три семьи.

Обустроенную жизнь хозяин крупного подворья посчитал лучшим стимулом для дальнейшего развития и своего дела. Как рассказала газета "Приамурские ведомости", фермер в трехквартирный дом, заветные метры в котором достались жильцам авансом, вложил 4 млн рублей. Материалы для строительства были куплены на средства от продажи молока, мяса, сала. "Сейчас очень мало специалистов, которые хотят идти в сельское хозяйство, - говорит он. - А я уже искать не буду, это будут мои люди, будут у меня работать. Через 10 лет квартиры станут их собственностью, их домом".

Александр Веремейчук намерен расширять свое хозяйство. В успехе дела не сомневается, как и в том, что полноценную отдачу можно получить только от хорошо устроенного работника.