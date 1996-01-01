"Красный Крест" Республики Корея откроет на Сахалине медцентр

В Южно-Сахалинске, возможно, будет открыт медицинский консультационный центр для сахалинских корейцев. Об этом рассказал глава делегации корейского отделения "Красного Креста" СИН Дон Ин в ходе встречи с вице-губернатором Александром БУРЫКИНЫМ.