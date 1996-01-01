Дороже всего поесть - на Дальнем Востоке

Чукотский автономный округ (ЧАО) стал лидером списка регионов страны, где самая высокая стоимость минимального набора продуктов. В декабре самый дорогой минимальный продуктовый набор среди российских регионов был зафиксирован на Чукотке (5 тыс. 630 руб.), в Магаданской области (3 тыс. 466 руб.), в Камчатской крае (3 тыс. 443 руб.), на Сахалине (3 тыс. 389 руб.), в Якутии (3 тыс. 267 руб.).