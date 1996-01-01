Волку на Сахалине нет места

Инспекторам Охинского и Александровск-Сахалинского лесничеств дана команда отстрелить волка, второй год обитающего в лесотундре в районе бывшего поселка Дружба, между реками Уанга и Лах, на границе заказника "Александровский". Об этом сообщает РИА "Сахалин-Курилы".

Как сообщил начальник отдела государственного контроля и надзора департамента лесов и особо охраняемых природных территорий Сахалинской области Андрей Здориков, скорее всего, это достаточно крупный самец, о чем свидетельствуют размер и глубина его следов на снегу. Возраст зверя не определен, специалисты предполагают, что волк находится в расцвете сил.

"Остров Сахалин много лет обходился без волков, хотя они ранее и обитали на его просторах. И в настоящее время им здесь делать нечего, тем более что серый хищник представляет опасность не только для оленей, но и для человека и его хозяйственной деятельности, особенно сейчас, когда у волков начинается период гона.

Существует большая вероятность того, что хищник может покрыть крупных собак, живущих в близлежащих населенных пунктах. Волче-собачьи гибриды в несколько раз страшнее самого волка - они не боятся человека, а сила уничтожения оленей у них такая же, как у дикого зверя, - отметил А. Здориков. - Функция рационального использования стад дикого северного оленя в настоящее время принадлежит человеку. Таким образом, вершина пищевой пирамиды уже занята, и в ней нет места волку".