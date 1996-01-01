www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.92 р. 100 JPY: 59.33 р.
EUR: 76.08 р. 10 CNY: 97.27 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Последний год на приватизацию жилья

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Формально 1 марта 2010 г. в России завершается приватизация жилищного фонда. До этой знаменательной даты осталось чуть больше 13 месяцев, и люди, еще не успевшие воспользоваться своим правом получить от государства то, что им предлагается, то есть жилье, в котором они проживают, еще могут стать собственниками квартир и домов.

Однако уже сегодня можно прогнозировать, что около 17% жилья, или около 37 тыс. квартир, во Владивостоке может остаться в собственности государства и сформировать т.н. "муниципальный жилищный фонд", услугами которого, по сути, на правах аренды смогут пользоваться все те "квартиросъемщики", кто сегодня проживает в неприватизированных квартирах. Впрочем, нюансы будущего найма или аренды в муниципальном жилом фонде - это предмет закона, который еще предстоит принять государственным думцам. Одно ясно, что продления, как это уже не раз было, бесплатной приватизации уже не ожидается. То есть формула решения будет проста: "Кто не успел - тот опоздал".

Пока же можно сказать о тех итогах, которых Владивосток достиг в этом деле на сегодня. С начала процесса приватизации в собственность граждан передано около 175 тыс. квартир и домовладений, или до 80 % всего жилищного фонда. Но и в руках государства осталось довольно много - около 43 тыс.

Минувший год по итогам выдался средним. Желающими получить квартиры в собственность было подано в отдел приватизации городской администрации около 5 000 заявлений и соответственно подписано около 4 160 договоров о передаче квартир общей площадью около 170 тыс. кв. метров.

Надо отметить, что активность накануне Нового года желающих "приватизироваться" - по 30-40 семей в день - была значительно выше, чем после праздника. Вероятно, как и в прошлые годы, сказывается "похмельный синдром".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru