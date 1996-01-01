Последний год на приватизацию жилья

Формально 1 марта 2010 г. в России завершается приватизация жилищного фонда. До этой знаменательной даты осталось чуть больше 13 месяцев, и люди, еще не успевшие воспользоваться своим правом получить от государства то, что им предлагается, то есть жилье, в котором они проживают, еще могут стать собственниками квартир и домов.

Однако уже сегодня можно прогнозировать, что около 17% жилья, или около 37 тыс. квартир, во Владивостоке может остаться в собственности государства и сформировать т.н. "муниципальный жилищный фонд", услугами которого, по сути, на правах аренды смогут пользоваться все те "квартиросъемщики", кто сегодня проживает в неприватизированных квартирах. Впрочем, нюансы будущего найма или аренды в муниципальном жилом фонде - это предмет закона, который еще предстоит принять государственным думцам. Одно ясно, что продления, как это уже не раз было, бесплатной приватизации уже не ожидается. То есть формула решения будет проста: "Кто не успел - тот опоздал".

Пока же можно сказать о тех итогах, которых Владивосток достиг в этом деле на сегодня. С начала процесса приватизации в собственность граждан передано около 175 тыс. квартир и домовладений, или до 80 % всего жилищного фонда. Но и в руках государства осталось довольно много - около 43 тыс.

Минувший год по итогам выдался средним. Желающими получить квартиры в собственность было подано в отдел приватизации городской администрации около 5 000 заявлений и соответственно подписано около 4 160 договоров о передаче квартир общей площадью около 170 тыс. кв. метров.

Надо отметить, что активность накануне Нового года желающих "приватизироваться" - по 30-40 семей в день - была значительно выше, чем после праздника. Вероятно, как и в прошлые годы, сказывается "похмельный синдром".