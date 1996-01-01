Генеральная репетиция переписи населения 2010 года прошла успешно

Федеральная служба государственной статистики завершает подведение итогов пробной переписи населения, прошедшей осенью 2008 года в Петроградском районе Санкт-Петербурга, Центральном районе Хабаровска и части территории городского округа Балашиха Московской области.

Но уже сегодня можно уверенно говорить о том, что все задачи пробной переписи выполнены. Проект программы Всероссийской переписи населения 2010 года, сроки и продолжительность переписи, методы опроса населения и организационные вопросы подготовки успешно апробированы. По предварительным подсчетам, проектом было охвачено 297,4 тыс. человек - на 2% выше численности населения, предварительно полученной из административных источников, что еще раз доказывает необходимость переписи.

Росстат представит доклад о результатах мероприятия в Правительство РФ. Кроме того, в феврале 2009 г. пройдет Всероссийское совещание статистиков, на котором они совместно с пользователями информации обсудят итоги пробной переписи.

2009 год станет определяющим в подготовке Всероссийской переписи населения. На основе анализа результатов пробной переписи будут доработаны методология учета, инструкционные материалы, уточнены нормативы материально-технического обеспечения. Также начнется масштабная информационная компания по разъяснению населению важности участия в переписи и значения итогов мероприятия для проведения эффективной государственной демографической и социальной политики.