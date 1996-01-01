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Дороги к форуму АТЭС одобрены общественностью

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Управлении муниципального имущества, градостроительства и архитектуры администрации Владивостока прошли общественные слушания по предоставлению Департаменту дорожного хозяйства Приморского края землеотводов под реконструкцию и строительство дорог от ст. Санаторной до б. Патрокл, а также территорий примыкающих к будущему мосту через б. Золотой Рог.

Главный архитектор проекта "Строительство автомобильной дороги б. Патрокл - мостовой переход через б. Золотой Рог" Виктор КРИНИЦЫН, представляющий институт ОАО "Приморгражданпроект", отметил, что реализация этого объекта обретает смысл в связи со строительством моста через б. Золотой Рог и диктуется как генпланом города, так и подготовкой его к саммиту АТЭС в 2012 г. Естественно, строители должны успеть построить эту дорогу в ближайшие три года.

Длина новой магистрали составит около 5,5 километра, из которых около 700 метров придется на эстакады, самая большая - в районе б. Улисс - будет длиной 480 метров. Начинаться дорога будет от выхода моста через бухту Золотой Рог на Чуркин и заканчиваться в районе б. Патрокл, где соединиться с трассой Аэропорт - о. Русский, подходящей к полуострову Назимова со стороны б. Тихой.

Как отметил главный инженер проекта Тимофей ЮЩЕНКО, сама дорога будет шириной в 4 полосы движения с трехметровой разделительной полосой, а стоимость этого строительства в сегодняшних ценах по максимуму оценивается в 3-4 млрд руб. Причем финансирование объекта предполагается за счет краевых средств. Отмечено, что для реализации проекта потребуется снести 25 домов усадебного типа и один 12-квартирный дом в районе Улисса. Присутствовавшим на общественных слушаниях горожанам доклады по проектам были понятны, и каких-то возражений против рассмотренных проектов не было.

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