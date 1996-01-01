www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.9 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Оскорбляй и властвуй

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Вначале было слово. Вернее, целая речь. И произнес его не кто иной, как находящийся ныне в явном фаворе у САМОГО вице-премьер Игорь СЕЧИН. Он так и сказал: "Это жулики какие-то провоцируют..." Организует, как вы понимаете, акции протеста. Тема тоже понятна - повышение ввозных пошлин на иномарки.

Ну, ляпнул и ляпнул, скажете, сорвалось у мужика с уст. Мало ли у кого и какие звуки изо рта выходят. Ан, нет, не скажите! И дело даже не в том, что рот этот что ни на есть весьма высокопоставленный, а в том, что это стало своего рода сигналом всей властной пирамиде. Дескать, вот вам вектор и лексикон соответствующий. И намек: кто так не считает, тому мало не покажется. И понеслось. Вот есть депутат от автомобилизированного Приморского края Владимир ПЕХТИН. Что ни неделя, обязательно пройдется по нашим протестантам. И коммунистов туда же приплел. Снюхались, дескать, с автоспекулянтами, которые сами шумят на площадях и других подбивают, а честным людям работать не дают (см. стр. 6).

Зашевелились и политики помельче, так сказать местного пошиба. Чувствуется, все они прекрасно понимают и злить народ не хотят, но... Партийная дисциплина (читай, с последующим отрывом от кормушки) требует всяческого осуждения автомошенников и их наймитов.

Дальше хуже. На прошлой неделе приморские бутузеры и вовсе перешли в разряд чуть ли не предателей и жалких прислужников иностранных разведок. И кто бы вы думали рот открыл на это раз? Страшно сказать - Аналитическое управление аппарата Госдумы.

Думские аналитики извещают нижнюю палату высшего законодательного органа страны, что массовые акции против увеличения пошлин "можно рассматривать как целенаправленные действия по дестабилизации социальной обстановки в ряде регионов России". Особый акцент на Приморье. Так, мол, и так, прослеживается явная связь между ходом событий в регионе и, например, заявлением МИД Японии о его озабоченности в связи с повышением пошлин и наличием у митингующих японских флагов и плакатов с угрозой отделения Приморья от России.

Вывод таков: тут явно работают западные спецслужбы, поскольку "акции протеста реализуются по единому сценарию, напоминающему сценарий так называемых оранжевых революций". И далее "значительные массы людей не понимают того, что стали жертвами многократно обкатанных в Восточной Европе технологий вовлечения в антигосударственную активность ". То есть все те, кто не согласен с повышением пошлин, еще и слепые котята, которых водят за руку темные силы. Но самое страшное, что оранжевая чума заполнила еще и коридоры местной власти. В связях с врагом думские аналитики заподозрили даже... приморских единороссов, которые посмели написать письма с "сумнениями" в правительство. Господи, а их то за что, они и так перепуганы до смерти - справа злой народ, слева - грозный партийный медведь. Так вот, оказывается, чем у нас занимаются думские аналитики в период экономического кризиса! А я то, недалекий, думал, что ищут выходы из того места, в котором вы все сегодня оказались.

Вот так сегодня с нами разговаривает власть: мошенники, спекулянты, заговорщики, подстрекатели, наймиты и, наконец, просто бездумные идиоты. Народ им: кушать хотим! А в ответ: на кого работайте? Люди им: спасите от гипертарифов на услуги ЖКХ, а в ответ: идиоты, вы не понимаете собственной выгоды! С улиц доносятся крики: работы! А в ответ: занялись бы лучше делом, бездельники!

Но давайте... пожалеем всех этих законноизбранных деятелей. Представляете, как им сегодня тяжело. Не в пример рядовой массе. Нам-то чего: одна забота - как бы брюхо свое набить. А им сегодня надо о будущем страны думать. Столько лет вещать о мудрой политике, о верных решениях, о грамотной экономической модели, выстроенной под флагом одной ответственной партии. А тут бац - кризис! И оказалось, что нет у нас ничего из вышеперечисленного, а вся трескотня не стоит и одного барреля нефти. Что тут делать и говорить народу? Тупик! А как ведет себя в этом случае загнанный в угол человек? Правильно - говорит: сам дурак! Или мошенник. Или спекулянт. Или, вообще, предатель (когда особо прижмет). А лучше всего и ответственность переложить на сторону. Например, на ЦРУ или неких их отечественных приспешников или кого-то еще.

Выходит, им только и остается что оскорблять. И, конечно же продолжать властвовать!

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru