Оскорбляй и властвуй

Вначале было слово. Вернее, целая речь. И произнес его не кто иной, как находящийся ныне в явном фаворе у САМОГО вице-премьер Игорь СЕЧИН. Он так и сказал: "Это жулики какие-то провоцируют..." Организует, как вы понимаете, акции протеста. Тема тоже понятна - повышение ввозных пошлин на иномарки.

Ну, ляпнул и ляпнул, скажете, сорвалось у мужика с уст. Мало ли у кого и какие звуки изо рта выходят. Ан, нет, не скажите! И дело даже не в том, что рот этот что ни на есть весьма высокопоставленный, а в том, что это стало своего рода сигналом всей властной пирамиде. Дескать, вот вам вектор и лексикон соответствующий. И намек: кто так не считает, тому мало не покажется. И понеслось. Вот есть депутат от автомобилизированного Приморского края Владимир ПЕХТИН. Что ни неделя, обязательно пройдется по нашим протестантам. И коммунистов туда же приплел. Снюхались, дескать, с автоспекулянтами, которые сами шумят на площадях и других подбивают, а честным людям работать не дают (см. стр. 6).

Зашевелились и политики помельче, так сказать местного пошиба. Чувствуется, все они прекрасно понимают и злить народ не хотят, но... Партийная дисциплина (читай, с последующим отрывом от кормушки) требует всяческого осуждения автомошенников и их наймитов.

Дальше хуже. На прошлой неделе приморские бутузеры и вовсе перешли в разряд чуть ли не предателей и жалких прислужников иностранных разведок. И кто бы вы думали рот открыл на это раз? Страшно сказать - Аналитическое управление аппарата Госдумы.

Думские аналитики извещают нижнюю палату высшего законодательного органа страны, что массовые акции против увеличения пошлин "можно рассматривать как целенаправленные действия по дестабилизации социальной обстановки в ряде регионов России". Особый акцент на Приморье. Так, мол, и так, прослеживается явная связь между ходом событий в регионе и, например, заявлением МИД Японии о его озабоченности в связи с повышением пошлин и наличием у митингующих японских флагов и плакатов с угрозой отделения Приморья от России.

Вывод таков: тут явно работают западные спецслужбы, поскольку "акции протеста реализуются по единому сценарию, напоминающему сценарий так называемых оранжевых революций". И далее "значительные массы людей не понимают того, что стали жертвами многократно обкатанных в Восточной Европе технологий вовлечения в антигосударственную активность ". То есть все те, кто не согласен с повышением пошлин, еще и слепые котята, которых водят за руку темные силы. Но самое страшное, что оранжевая чума заполнила еще и коридоры местной власти. В связях с врагом думские аналитики заподозрили даже... приморских единороссов, которые посмели написать письма с "сумнениями" в правительство. Господи, а их то за что, они и так перепуганы до смерти - справа злой народ, слева - грозный партийный медведь. Так вот, оказывается, чем у нас занимаются думские аналитики в период экономического кризиса! А я то, недалекий, думал, что ищут выходы из того места, в котором вы все сегодня оказались.

Вот так сегодня с нами разговаривает власть: мошенники, спекулянты, заговорщики, подстрекатели, наймиты и, наконец, просто бездумные идиоты. Народ им: кушать хотим! А в ответ: на кого работайте? Люди им: спасите от гипертарифов на услуги ЖКХ, а в ответ: идиоты, вы не понимаете собственной выгоды! С улиц доносятся крики: работы! А в ответ: занялись бы лучше делом, бездельники!

Но давайте... пожалеем всех этих законноизбранных деятелей. Представляете, как им сегодня тяжело. Не в пример рядовой массе. Нам-то чего: одна забота - как бы брюхо свое набить. А им сегодня надо о будущем страны думать. Столько лет вещать о мудрой политике, о верных решениях, о грамотной экономической модели, выстроенной под флагом одной ответственной партии. А тут бац - кризис! И оказалось, что нет у нас ничего из вышеперечисленного, а вся трескотня не стоит и одного барреля нефти. Что тут делать и говорить народу? Тупик! А как ведет себя в этом случае загнанный в угол человек? Правильно - говорит: сам дурак! Или мошенник. Или спекулянт. Или, вообще, предатель (когда особо прижмет). А лучше всего и ответственность переложить на сторону. Например, на ЦРУ или неких их отечественных приспешников или кого-то еще.

Выходит, им только и остается что оскорблять. И, конечно же продолжать властвовать!