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Жил такой парень...
В новогодние праздники, в аккурат за десять дней до Дня российской печати, при пожаре в редакции погиб сотрудник редакции "Арсеньевские вести" Владислав ЗАХАРЧУК.
Следственным органам предстоит выяснить - при желании - обстоятельства и причины трагедии. Нам лишь известно со слов сотрудников "Вестей" мотив, по которому 23-летний парень оказался поздним вечером в помещении крошечной редакции газеты. Выяснилось, что свои малые годы паренек остался не только без родителей, но и без жилья. Дядя выставил его из общей квартиры. Парень поселился в сарае. Соседи сообщили об этом в газету. Редакция ввязалась в судебный процесс и из сострадания предложила Владиславу работу - менеджера по рекламе. Редакция разрешила Владиславу и ночевать в тепле - оставаться в помещении редакции. Потом - пожар. Парень не курил никогда. Очаг возгорания - в другой комнате.
Здесь можно, конечно, поговорить о нарушении техники безопасности и прочих дежурных вещах. Но мы о другом. Какая редакция из приморских средств массовой информации взялась бы за дело отстаивания прав малоимущего, а скорее, вообще ничего не имущего человека? Кто из нас, коллеги, предложил бы кров и работу несчастному? "Арсеньевские вести" - газета не из богатых - это сделала. Наша горечь и сочувствие - редакции "Арсеньевских вестей" и тем, кому не был чужим тихий, безответный паренек.
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